Eurovision: ecco le prime foto di Musti che prova a Malmö, in Svezia

In Svezia, artisti da tutto il mondo saliranno sul palco della Malmö Arena per provare le semifinali di Eurovision 2024 (in programma il 7 e 9 maggio) e la gran finale dell'11 maggio, che sarà trasmessa in diretta sulle prime due RTBF canali. Il nostro rappresentante nazionale Musti non fa eccezione. Scopri lo splendido palcoscenico allestito per l'occasione e che sarà il suo parco giochi per i prossimi nove giorni.

Mustii devoile “prima che la festa finisca” Durante questa prima prova, il cantante belga ha rivelato un'anteprima del programma che si appresta a presentare nei prossimi giorni. Proprio come durante la sua esibizione sul palco della semifinale di The Voice Belgium, Musti realizza una scenografia che ricorda una clip intitolata “Before the Party's Over”: un cerchio di microfoni su stand allestito intorno a lui come un'arena, creando un'atmosfera intima prima che scoppi. libero di esplodere nel ritornello. L'artista indossa ampi pantaloni bianchi, sormontati da una camicetta trasparente tempestata di cristalli Swarovski, rivelata da una camicia bianca aperta. Tutto è richiesto “Moderno ed elegante” Dalla sua designer Elke Oost che ha voluto promuovere l'artista e il suo teatro. “Per mantenere un po' di mistero sulla performance finale, possiamo aspettarci che questo scintillante outfit venga modificato per la semifinale dell'Eurovision per amplificare la sua presenza scenica.” Indica RTBF. Per quanto riguarda la decorazione, sugli schermi LED appaiono delle nuvole, mentre l’intera performance è “fumosa”. Eurovision 2024: questi i pronostici dei bookmaker La prima interpretazione e valutazione che sembra confermare la presenza dell'artista nella top ten. L'Eurovision Song Contest 2024 potrà essere seguito martedì 7 maggio (prima semifinale live su Tipik), giovedì 9 maggio (seconda semifinale live su La Une e Auvio) e sabato 11 maggio (gran finale live su La Une). e Ovio). Musti esegue “Before the Party's Over” durante le prove alla Malmö Arena. © Sarah Louise Bennet