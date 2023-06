Florent Bagni controlla la sua salute prima di tornare a teatro a fine giugno a Nîmes

Frank Viv/AFP Frank Viv/AFP Nel bel mezzo di una battaglia contro il cancro ai polmoni, il cantante 61enne dà notizie rassicuranti sul suo stato di salute, mentre lo aspettano tanti progetti.

la gente – ” Sono sulla strada giusta Voleva rassicurare Florent Baggny. Il cantante 61enne ha già consegnato a RTL Questo sabato, 17 giugno, due settimane prima di annunciare il suo ritorno sul palco. Terminata la chemioterapia, Florent Bagni è attualmente sottoposto a immunoterapia, il che non gli impedisce di sentirsi meglio e di dirlo.

« Non ci sarà una PET positiva, non posso andare avanti con tutti questi progetti. Sono sulla strada giusta. Ci sono state un paio di volte in cui siamo riusciti a tenere a bada questa cosa, quella merda dice l’artista con la sua solita franchezza.

Tuttavia, preferisce rimanere cauto su “ Questa merda “, da ” può tornare in qualsiasi momento.. Cosa spinge alla cautela: “È necessario essere vigili […] Devo seguire (il trattamento) bene.”

Florent Bagni afferma inoltre che ” Per alcuni anni per prendere i prodotti, fare le iniezioni ogni tre settimane, ma non perché abbiamo una cosa tale da non poter fare la nostra attività E dimostralo.

” sfida “ L’estate sul palco e il nuovo album

Durante questa lunga intervista, l’autore di Saper amare Ha dettagliato il programma che si aspetta nei prossimi mesi. A partire dal tour del festival previsto per questa estate che prenderà il via con un concerto il 30 giugno alle Arènes de Nîmes.

« La gente vuole venire a vedere il momento in cui torno dopo un anno e mezzo di ritiro dal palco. Vedi cantanteTroverò soprattutto che il pubblico si dica anche: “Il nostro vecchio messaggero può ancora inviarci i suoi messaggi con le vibrazioni a cui corrispondono?” ».

Ma non è tutto. dal momento che è Bella sensazione Florent Pagni sta attualmente lavorando a un nuovo album, e lo ha delineato in dettaglio, poiché questo progetto, un album di venti duetti che pubblicherà all’inizio dell’anno scolastico, l’artista è stato costretto a inserirlo. a parte L’album era originariamente destinato a vedere la luce alla fine del tour del suo sessantesimo compleanno, programmato prima che venisse a sapere di avere il cancro.

« Per due settimane sono stato in studio a fare tutti i duetti con tutti i miei compagni di classe. Dato che c’erano venti duetti, mi ha permesso di riprendere alcune prove e vedere se potevo cantare., lui spiega. Secondo queste prime osservazioni, il La voce non si muoveva molto. Secondo lui.

Tra questi duetti, Florent Bagni ha segnato duetti con Patrick Fury sul titolo Caruso E con Salomone Benvenuto da me.

