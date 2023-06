Temporali: come calcolare la distanza tra te e un fulmine

In questo momento, molti reparti sono posti sotto allerta meteo a causa di temporali. La tecnologia gli consente di calcolare quanto siamo lontani da un fenomeno meteorologico ogni volta che rimbomba un tuono.

Durante un temporale, le nuvole si caricano elettricamente, creando un potenziale elettrico tra il suolo e le nuvole. Quando questa differenza di potenziale diventa abbastanza grande, si verifica una scarica elettrica che provoca un fulmine. È possibile calcolare la distanza che ci separa dal fulmine.

La triplice regola

Contrariamente alla credenza popolare, ogni secondo non è uguale a un chilometro; Sono tipo 3 secondi per chilometro. Per calcolare la distanza approssimativa del flash, utilizzare la regola dei tre secondi. Il principio è semplice: conta il numero di secondi trascorsi tra la vista del fulmine e il suono del tuono, quindi dividi quel numero per 3. Questo ti darà una stima approssimativa della distanza in chilometri.

La velocità della luce è molto più veloce della velocità del suono a circa 299.792 chilometri al secondo (km/s). Al contrario, la velocità del suono dipende dalla temperatura dell’aria e di solito è di circa 343 metri al secondo (m/s) a una temperatura di 20 gradi Celsius. Per semplificare il calcolo, useremo un valore arrotondato di 340 m/s per la velocità del suono.

Poiché il tempo è diviso per 3 nella regola dei 3 secondi, ciò corrisponde a considerare il tempo impiegato dal suono per viaggiare avanti e indietro tra il fulmine e noi. Quindi, se contiamo 3 secondi tra un lampo e un tuono, significa che il suono ha percorso circa 1 chilometro (3 secondi x 340 m/s = 1020 metri o 1,02 chilometri).

Scopri la distanza esatta

Comunque grazie per il sito alpiniste.fr, possiamo sapere esattamente quanto siamo lontani dai fulmini dalla nostra posizione. Infatti, con il suo barometro, puoi scegliere quanti secondi rivelerà la distanza. Ad esempio, per un secondo, un fulmine colpisce a circa 0,3 km di distanza. Per 30 secondi tra fulmini e tuoni, un fulmine ha colpito a circa 10,3 km di distanza. Per 60 secondi tra fulmini e tuoni, un fulmine ha colpito a circa 13 miglia (20,6 km) di distanza.