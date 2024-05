La Cina si prepara a scoprire il lato nascosto della Luna: “Il primo progetto di questo genere nella storia dell’esplorazione satellitare”

Un razzo che trasportava la sonda Chang’e 6 è stato lanciato dal centro di lancio spaziale di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan (sud), poco prima delle 17:30 (9,30 GMT), secondo quanto hanno riferito i giornalisti dell’Agence France-Presse vicini al sito. Centinaia di spettatori si sono radunati nelle vicinanze per osservare gli ultimi progressi nel programma spaziale cinese. L’agenzia statale Xinhua News Agency ha elogiato il lancio come “la prima missione di questo tipo nella storia dell’esplorazione umana della Luna”.

Venerdì, la Cina ha lanciato una sonda per raccogliere campioni dal lato nascosto della Luna, la prima del suo genere al mondo, che costituirà una svolta per l’ambizioso programma del Paese.

“Zhang’e raccoglierà per la prima volta 6 campioni dal lato nascosto della Luna”, ha detto ai giornalisti Ge Ping, vicedirettore del Centro cinese per l’esplorazione lunare e l’ingegneria aerospaziale. Nel 2019, la Cina ha posizionato un dispositivo sul lato nascosto della Luna, ma non ha restituito alcun campione.

Questo è l’ultimo progetto della Cina, che secondo Washington sta mascherando un programma spaziale militare sotto le spoglie di un programma civile. La missione Chang’e 6 mira a raccogliere circa due chilogrammi di campioni lunari dal lato nascosto della Luna e riportarli sulla Terra per l’analisi. Si tratta di una missione tecnicamente complessa, che dura 53 giorni, e consiste in particolare nel lanciare una sonda verso questo emisfero della Luna, che volta permanentemente le spalle alla Terra.

Il presidente Xi Jinping ha dato un forte impulso al “sogno spaziale” della Cina. La seconda economia mondiale ha investito miliardi di dollari nel suo programma spaziale militare per raggiungere Stati Uniti e Russia. Pechino ha già registrato numerosi successi, in particolare la costruzione della stazione spaziale Tiangong (“Palazzo Celeste”), dove la settimana scorsa è stato inviato un nuovo equipaggio di tre astronauti.

La Cina ha anche fatto atterrare un rover (un piccolo rover motorizzato) su Marte ed è il terzo paese al mondo a inviare un essere umano nello spazio da solo. Gli Stati Uniti prevedono di inviare astronauti sulla Luna nel 2026 attraverso la missione Artemis 3, mentre la Cina prevede di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030.

Leggi anche

In Cina è stato progettato un treno in grado di raggiungere la velocità di 400 chilometri orari





La Cina è stata esclusa dalla Stazione Spaziale Internazionale dal 2011, quando gli Stati Uniti hanno vietato alla NASA di collaborare con Pechino. Quindi la Cina ha sviluppato il proprio progetto di stazione spaziale. I rapidi progressi del programma spaziale cinese preoccupano Washington.

Ad aprile, Bill Nelson, capo della NASA, confermò che gli Stati Uniti erano ormai impegnati in una “corsa” con Pechino. “Crediamo che una parte significativa di quello che chiamano il loro programma spaziale civile sia in realtà un programma militare”, ha detto alla Commissione per le spese della Camera a Washington. Chang’e 6 è la prima di tre missioni senza equipaggio sulla Luna pianificate dalla Cina per questo decennio.

Leggi anche La Cina afferma che adotterà le “misure necessarie” dopo le ultime sanzioni statunitensi





Chang’e 7 esplorerà quindi il polo sud della Luna in cerca di acqua, mentre Chang’e 8 tenterà di determinare la fattibilità tecnica della costruzione di una base sul satellite naturale della Terra, con Pechino che afferma che un “modello di base” sarà completato entro il 2030 .

Secondo gli scienziati, il lato nascosto della Luna – così chiamato perché non è visibile dalla Terra e non perché non cattura mai la luce solare – è molto promettente per la ricerca, perché i suoi crateri sono meno ricoperti da antiche colate laviche rispetto a quelli sul lato vicino . Viso.