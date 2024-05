“Inès Rage era seduta accanto a me e…”: cosa pensa Laurent Rouquier del detective “The Mask Singer”

In effetti, i fan di “Mask Singer” si chiedono se il suo comportamento sia stato un problema sul set di quest’ultimo spettacolo.

Dopo aver suscitato polemiche nell’ultima stagione di “Ballando con le stelle”, Ines Rigg torna a far parlare di sé

La sesta stagione di Cantante in maschera Dopo il successo delle prime cinque copie. Quest’anno Ines Rieg, Laurent Roquier, Kev Adams e Chantal Ladisso cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto il criceto, la perla, la tigre o addirittura il samurai.

Il programma è stato registrato diverse settimane fa, nello stesso momento in cui Natasha St. Pierre, Nico Capone ed Ennis Rigg stavano lottando per la vittoria. Ballando con le stelle. Nonostante tutto, molti fan hanno domande sul comportamento del comico durante le riprese. Soprattutto a causa del litigio tra lei e l’artista del Quebec durante la scorsa stagione Ballando con le stelle.

Ines Rigg è perseguitata dalla controversia su “Ballando con le stelle”.

Nello specifico, i nostri colleghi di Télé-Loisirs hanno intervistato Chantal Ladisso e Laurent Roquier in questo argomento. Volevano infatti sapere se gli investigatori andavano d’accordo con Ennis Rigg durante le riprese della sesta stagione della serie. Cantante in maschera. Chiaramente sarà così. Abbastanza per mettere a tacere le malelingue che aspettavano che il comico fosse fonte di una nuova polemica.

“Con Kev Adams, volevamo davvero stare insieme in questa giuria perché non abbiamo avuto l’opportunità di lavorare molto insieme.”ha menzionato per la prima volta Laurent Ruquier quando Télé-Loisirs gli ha chiesto di dire qualcosa sui suoi colleghi del programma TF1.

Laurent Roquier elogia il comico

Prima di parlare di Enas Rage: « Era seduta accanto a me ed è andata molto bene. È divertente, energica e ha voglia di vincere. Abbiamo unito le forze come nuove aggiunte alla giuria”.. Da parte sua, Chantal Ladisso lo conferma Era la fotografia “Amichevole”.

« Kev e Ines sono ottimi detective, così come Laurent. Ha portato a casa il suo libro di sondaggi per poter lavorare. L’ho adorato ma ho quasi dimenticato il mio quaderno a casa! »Ha concluso. Le cose andarono bene tra Ennis Rigg e gli altri investigatori.