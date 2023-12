Teatro al Warrenton Bass: le mie vecchie amanti sul palco!

“Quattro anni senza una rappresentazione teatrale di Arc-en-ciel. È stato straordinario per il pubblico in attesa e per chi ha risposto in gran numero alla nostra nuova produzione!”, Joanna Monclay, Coordinatrice Rainbow, esulta.

La scelta dell’opera teatrale “My Old Mistresses” di François Char ha permesso di presentare uno spettacolo divertente e pieno di incomprensioni derivanti dalla dualità: amanti nel senso coniugale e amanti nel senso scolastico. “È un titolo che può parlare di tutto. Gli otto attori sono quasi tutti ‘vecchi volti’ della troupe e avevano voglia di stare sul palco. Dall’inizio dello spettacolo c’è molto movimento. È molto dinamico ,” Molto bello! Fondamentalmente metto in scena lo spettacolo con l’aiuto del direttore di scena Pascal Castric, ma mentre suono dobbiamo anche impostare la situazione. Nelle Forze armate ci basiamo anche sulle opinioni degli altri, il che è importante. In generale, è molto collettivo. Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo”.aggiunge Giovanna.

In questo nuovo spettacolo, Emilie Racineur si unisce alla troupe per la prima volta: “Quando ero molto giovane, venivo regolarmente a vedere la band Arc-en-Ciel con mio padre, e volevo sempre salire sul palco un giorno. E quest’estate, una telefonata mi ha reso molto felice. Infatti , Joanna mi ha chiamato per chiedermi se volevo ancora suonare in una band. Da lì la formazione è continuata. Una vita intensa per poche settimane, per sette grandi rappresentazioni. È stata un’esperienza molto bella circondato da una squadra straordinaria…”