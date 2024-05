Test – MotoGP 24: Riscaldamento, nonostante qualche miglioramento

Ancora sviluppato e pubblicato dallo studio italiano Milestone, Moto GP 24 conserva le stesse regole dei suoi predecessori, e talvolta dà l’impressione di riposare sugli allori. Spiegazioni.

Come ogni marzo torna il Campionato del Mondo Moto GP. Il ritorno in circuito di piloti provenienti da tutto il mondo è sinonimo dell’uscita del nuovo modello firmato Milestone, Moto GP 2024.

Non sorprende che la Moto GP metta un freno al gameplay. Le sensazioni del controller in mano sono molto soddisfacenti. È molto semplice, ti sembrerà davvero di tenere in mano il volante di una moto e la sensazione è molto riuscita. Inoltre, sia gli esperti che i principianti possono trovare la loro strada, con un gran numero di parametri che possono essere regolati a piacimento. Hai problemi a frenare? Non è un problema, puoi attivare l’assistenza nelle opzioni di gioco, che è simile a molti elementi, come la frizione o lo sterzo neurale. Se riscontri altre difficoltà, sono disponibili tutorial. Una piccola novità della versione 2024 è la possibilità di attivare penalità. Possiamo biasimarlo molte volte, come nella situazione reale. Questo supporta anche l’immersion, che è già un punto di forza della patente italiana. La sensibilità dei grilletti DualSense di PlayStation 5 fornisce un vero realismo in termini di frenata e accelerazione. Il pulsante della frizione è invece configurato su L1. Pertanto è molto difficile utilizzare la leva in mano per frenare e disinnestare contemporaneamente.

Nella Moto GP si ha la sensazione reale che le moto siano pesanti e che sia necessario controllare la moto per non finire a terra. Inoltre, c’è una vera attenzione ai dettagli sulle moto, ma anche sui circuiti, che sono sorprendentemente realistici. Tutto è fatto per dare al giocatore l’impressione di essere un pilota di Moto GP. Ciò include anche una configurazione particolarmente completa del veicolo prima di scendere in pista, ma anche pit stop che costringono il giocatore a essere strategico.

D’altra parte, c’è un brutto problema tecnico che rovina il realismo di questo gioco di corse: gli arresti anomali. In effetti, le collisioni tra veicoli sono così pasticciate da essere quasi ridicole. In certi momenti, le auto che scontrano sembrano scontrarsi l’una con l’altra. Quindi a volte ci sentiamo come se fossimo urtati dolcemente da una moto, anche se stiamo viaggiando a più di 200 km/h. È abbastanza simile alle collisioni paesaggistiche. Ciò è particolarmente frustrante in un gioco che tende al gameplay più realistico possibile.

Visivamente, Moto GP 24 segue GP 23. Entrambi i giochi utilizzano lo stesso motore. Possiamo ancora notare miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda alcuni dettagli della moto. D’altro canto, i colori risultano spenti, indipendentemente dall’ambiente del circuito. Il gioco manca di colore. Le ambientazioni a volte sembrano finte e i volti dei piloti mancano di dettagli e realismo. In breve, in generale ha avuto successo e sono stati fatti sforzi in alcuni aspetti, ma ci sono chiaramente modi per fare meglio, soprattutto sull’hardware attuale. Un altro aspetto negativo di questa Moto GP è il missaggio audio. In effetti, la voce del commentatore suona ovattata e può essere difficile riconoscere dal suono le motociclette vicine o lontane da noi. Questo difetto potrebbe essere un circuito difettoso.

Il Moto GP 2024 non sarebbe nulla senza le sue modalità di gioco, anche qui si riparte con le stesse regole dei precedenti, con una modalità carriera, la possibilità di correre nei Gran Premi, una modalità multiplayer online ma anche locale, ecc. . Tuttavia, i menu sono poco attraenti e confusi. Solo un esempio tra tanti, ci abbiamo messo un po’ di tempo per trovare la sezione delle impostazioni che ci permettesse di cambiare il livello di difficoltà.

La modalità carriera è stata migliorata, in particolare grazie al calciomercato: verranno infatti aggiornati in tempo reale i piloti che defezionano durante la stagione, cosa che potrebbe incidere sulla carriera. Inoltre, la modalità carriera ti consente di simpatizzare con determinati piloti o, al contrario, di farti dei nemici, il che può modificare il comportamento dell’IA in pista. D’altra parte, un grosso svantaggio di questa professione è la mancanza di uno scenario o di interazioni cinematografiche con altri piloti, il che migliora notevolmente l’immersione del giocatore nella professione. Altri giochi sportivi come NBA 2K o EA Sports FC hanno una modalità carriera con uno scenario a volte rudimentale, ma abbastanza efficace e consente un gameplay e un’immersione maggiori.

Un altro punto da sottolineare è che il gioco è multipiattaforma e i giocatori PlayStation e Xbox potranno competere tra loro. Questo non sarà il caso per i giocatori su PC e Switch. Questo è un buon punto da sottolineare.

Conclusione

Nonostante alcuni miglioramenti visivi e di gameplay, Milestone è generalmente la stessa zuppa. Ci sono pochissime differenze tra la versione 24 e la versione precedente di questa serie di simulazioni motociclistiche. D’altro canto, il gameplay è ancora efficace e tende ad un grande realismo, anche se le collisioni tra veicoli e contro lo scenario a volte rasentano il ridicolo. Sia i principianti che gli esperti di giochi di corse potranno trovare la loro strada, grazie alle impostazioni complete che ti garantiranno di non perderti mai nel gioco. Visivamente, il gioco non è proprio uno schiaffo in faccia, e anche in questo caso si punta molto sui risultati ottenuti. La Moto GP è ancora ferma e si vede.

