Boss epico buon proposito per il 2023: Fortnite torna su iOS

Fortnite potrebbe tornare su iOS nel 2023, almeno questo è ciò che suggerisce Tim Sweeney. In un tweet di Happy New Year, il presidente di Epic lo ha annunciato battaglia reale Apparirà di nuovo su iPhone e iPad quest’anno – tecnicamente, è già stato così dallo scorso maggio, Tramite Le Xbox Cloud Gaming da Microsoft. Ma immaginiamo che Sweeney stia parlando della versione originale distribuita su App Store… a meno che?

L’anno prossimo su iOS! – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 31 dicembre 2022

iOS 17 deve consentire agli utenti (inizialmente europei) di installare app al di fuori dell’App Store ai sensi del DMA (Digital Markets Act). Apple ha tempo fino a marzo 2024 per conformarsi a queste nuove regole che consentirebbero a Epic o a qualsiasi editore di distribuire liberamente le proprie app.

Bloomberg afferma che Apple consentirà l’installazione di app al di fuori dell’App Store

Ma poiché non sappiamo come Apple intenda procedere nel rispetto del DMA, e visti i limiti geografici di questa apertura (a meno che Apple non consenta tale apertura ovunque nel mondo), non è certo che Tim Sweeney lo stia accennando. Forse spera di trovare un terreno comune con Apple come parte di I procedimenti legali sono ancora in corso con epico. O forse solo uno scherzo!