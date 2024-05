Cambio per i clienti Proximus a inizio mese

L’operatore ha aggiunto un nuovo abbonamento alla sua offerta ed è stato generoso con i suoi clienti offrendo loro più dati mobili.

Proximus ha aggiornato la sua offerta di comunicazione all’inizio di maggio proponendo un nuovo abbonamento, Mobile Smart, a 24,99 euro al mese.

A questo prezzo i clienti hanno diritto a:

Chiamate e SMS illimitati

Fino a 35 GB di dati

E il 5G

Anche la società di telecomunicazioni coglie l’occasione per aggiornare la propria offerta, con più dati mobili per i clienti dell’offerta Mobile Maxi, che ora include 70GB di dati invece di 50. Un aumento di 20GB per gli abbonati, che dovrebbero rallegrarsi di questo aggiornamento.

Purtroppo l’operatore non offre più dati ai clienti Mobile Essentiel e Mobile Easy, che dovranno accontentarsi rispettivamente di 5 e 10 GB di dati.

La presentazione di Proximus si sviluppa quindi come segue:

Mobile Essentiel (16,99€ al mese) offre 150 minuti, SMS illimitati, 4G e 5GB di dati

Mobile Easy (19,99€ al mese) offre chiamate e SMS illimitati, 5G e 10GB di dati

Mobile Smart (€ 24,99 al mese) offre chiamate e SMS illimitati, 5G e 35 GB di dati

Mobile Maxi (29,99€ al mese) offre chiamate e SMS illimitati, 5G e 70GB di dati

Mobile Unlimited (49,99 euro al mese) offre chiamate, dati, SMS e 5G illimitati

