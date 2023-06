Avatar, Assassin’s Creed, Star Wars… tutte pubblicità di Ubisoft Forward

Ubisoft Forward, la grande conferenza estiva dello studio francese, è stata un’opportunità per un’azienda che ha avuto un anno difficile per presentarci alcune ottime sorprese.

Avatar: La frontiera di Pandora

Mentre l’epico film di James Cameron è spesso criticato per la sua storia semplicistica, tutti concordano sul fatto che il mondo di Pandora sia un piacere per gli occhi. Quindi il posto perfetto per un videogioco di Ubisoft, famoso per i suoi mondi aperti.

E se c’è anche, lo scenario sembra in qualche modo consensuale (cosa non insolita anche da parte di Ubisoft), allora questa è solo una scusa per visitare la luna selvaggia in un gioco generalmente in prima persona (tranne durante la guida). Con il franchise survival di Far Cry, il tutto in una nuova area di Pandora non ancora esplorata nei film!

XDefiant

Lo slow-to-treat multiplayer FPS sarà finalmente disponibile in open beta per un (brevissimo) periodo di tre giorni, dal 21 al 23 giugno. Il gioco, con un gameplay un po’ accattivante ma tutto classico per un FPS gratuito, dovrebbe portarci su quattordici diverse mappe, ispirate ai diversi mondi di Ubisoft.

Ci avevano comunque promesso delle sorprese, ma non c’è una data di uscita definitiva.

Prince of Persia: La corona perduta

Il gioco ha aperto il Summer Game Fest, ma non avevamo ancora informazioni sostanziali da masticare su questo gioco a scorrimento laterale nello spirito dei primi giochi di questa saga.

Ora ne sappiamo qualcosa in più e purtroppo il minimo che possiamo dire è che questo nuovo gioco non sembra avere molto a che fare con la saga originale. Incarneremo il personaggio di Sargon, responsabile del salvataggio del principe.

È interessante notare che possiamo ricordare che il primo gioco di Assassin’s Creed originariamente doveva essere un gioco della serie in cui interpretavamo la guardia del corpo di un principe. L’idea è stata catturata per questa nuova opera?

Teschio e ossa

Skull and Bones è in qualche modo simile ad Arlesian di Ubisoft. Molto prima di Sea of ​​Thieves, lo studio stava già pensando di creare questo gioco hack-and-slash multiplayer che doveva essere un’espansione di Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Nell’anno 2023, abbiamo finalmente ricevuto l’annuncio di una beta aperta in forma originale, in cui la data ci è stata presentata in occasione della canzone dei pirati, che è un ottimo modo per creare clamore attorno all’atmosfera misteriosa del gioco.

Ci vediamo dal 25 al 28 agosto 2023 per l’audizione di Skulls and Bones.

La troupe del Motorfest

In uno stile completamente diverso rispetto a tutti gli altri giochi della lista, The Crew Motorfest ha rivelato il suo gameplay durante l’Ubisoft Forward con una presentazione molto bella.

Questo terzo episodio del gioco di corse ci porterà alle Hawaii, e più precisamente sull’isola di Oahu. Quindi, guida per le strade di Honolulu guidando la tua Lamborghini arancione (o molte altre auto, ma la presentazione ha dato il punto debole a questo modello) in questo gioco che ricorda la licenza di Forza Horizon.

Assassin’s Creed… BEAUCOUP d’Assassin’s Creed

Ubisoft ha così tanti giochi di Assassin’s Creed in fase di sviluppo che la società potrebbe organizzare un’intera conferenza chiamata Assassin’s Creed Forward. Ecco perché il lunedì vengono trasmesse “solo” tre partite.

Innanzitutto, Assassin’s Creed Nexus che ti permetterà di metterti nei panni di tre iconici assassini della saga: il principale Ezio Auditore, Connor di Assassin’s Creed III e il misthios Kassandra di Odyssey. Un gioco VR che sarà in qualche modo lineare e che sarà soprattutto un’opportunità per vivere il parkour e le missioni da una prospettiva in prima persona. Un’esperienza emozionante…

Successivamente, Assassin’s Creed nome in codice Jade. Se c’erano giochi in franchising su dispositivi mobili, incluso uno già in Cina, erano giochi 2D relativamente dimenticabili. Ciò che questo autore vuole ora è offrire un’esperienza simile a quella della serie principale di app su smartphone, gratuitamente (ma forse con molte più microtransazioni). Quindi, ancora una volta, la direzione per il Regno di Mezzo, nella cui paternità inizieranno presto i suoi primi test, anche se non sono disponibili ulteriori informazioni.

E infine, ovviamente, il tanto atteso Assassin’s Creed Mirage, che arriva in un momento in cui il franchise sembra essere a un punto morto. Dopo tre giochi in cui il franchise si è trasformato in un gioco di ruolo, Ubisoft sembrava faticare a riconciliare i fan degli ultimi tre giochi ambientati nell’antico Egitto, nell’antica Grecia e nel Mare del Nord medievale, che hanno preso in prestito pesantemente da gameplay come The Witcher, con quelli i cui giochi Il primo della serie, con un gameplay completamente diverso.

Con Mirage, sembra che siamo arrivati ​​a un gioco di sintesi che cercherà di fondere elementi di entrambe le epoche per riconciliare una comunità di fan divisa. Vediamo così un grande ritorno al parkour, la possibilità di mescolarsi alla folla, assassini rapidi e furtivi, senza perdere gli aspetti RPG e l’aquila, elemento centrale del gameplay sin da Origins.

Resta da vedere se la scommessa andrà a buon fine.

Star Wars: Fuorilegge

Il momento clou dello spettacolo che ha già catturato tutta l’attenzione del pubblico è, ovviamente, Star Wars: Outlaws. Tuttavia, le aspettative non erano particolarmente alte, soprattutto dopo che l’ultimo gioco di Star Wars portato da EA Studios si è rivelato un disastro.

Ma la ripresa dell’elemento videoludico della saga da parte di Ubisoft Studios sembra essere delle migliori. In effetti, il gameplay rivela di aver impressionato i fan di Star Wars.

E per una buona ragione, stiamo assistendo qui a una presentazione davvero impressionante di un mondo aperto su scala galattica che ricorda decisamente la formula Ubisoft che si può trovare in Assassin’s Creed, ma molto più eccitante.

Che si tratti della mascotte di Nix, dell’elemento di gioco originale che possiamo controllare come scene familiari, o delle scene di corsa sul dorso di un motociclista, tutto qui sembra unirsi per creare un momento davvero divertente.

Ma sono soprattutto le scene di combattimento nello spazio, così come le armoniose transizioni tra Terra, spazio e iperspazio, ad essere tutt’altro che impressionanti.

