Sale la tensione a Nanterre dopo che un 17enne è stato ucciso da colpi di arma da fuoco della polizia (VIDEO)

L’auto ha terminato la sua corsa a poche decine di metri, incastrata in un palo.

La vittima, Nael M., è morta. , 17 anni, poco dopo è rimasto ferito, nonostante l’intervento di Samo.

A inizio serata sette persone sono state arrestate a Nanterre durante tensioni con la polizia, come si apprende dalla questura.

Due unità di forze mobili, tra cui membri dell’8° CRS – specializzato nella lotta alla violenza urbana – sono state dispiegate di notte nella Capitale Alta, secondo il ministero dell’Interno.

Nel pomeriggio sono stati segnalati incendi di rifiuti, che sono stati rapidamente domati.

Poco prima delle nove di sera, una trentina di persone si sono riunite pacificamente davanti a una stazione di polizia, cantando “Polizia mutila, polizia uccide”.

Sono aperte due inchieste

È stata aperta un’inchiesta per rifiuto di obbedienza e tentato omicidio premeditato di persona detentrice di pubblici poteri.

Un’altra inchiesta per omicidio colposo di persona avente pubblica autorità è stata aperta, affidata all’IGPN (Ispettorato Generale della Polizia di Stato), il corpo di polizia.

Un agente di polizia è attualmente in custodia con l’accusa di omicidio di primo grado. L’accusa ha affermato in un comunicato che sono stati effettuati esami del sangue per alcol e droghe, che sono risultati negativi.

Due denunce

“Nei prossimi giorni presenteremo denuncia per omicidio premeditato contro l’ufficiale di polizia che ha sparato i proiettili (…). La denuncia prende di mira anche il suo collega con l’accusa di concorso in omicidio premeditato”, ha riferito l’avvocato della famiglia, Ana Yassine Bouzrou, annunciato in un comunicato stampa.

Ha anche scritto: “Sarà presentata una seconda denuncia per falso in scritti pubblici contro la polizia che ha affermato che il giovane ha tentato di uccidere la loro persona cercando di colpirli, cosa che è stata ufficialmente smentita guardando il video”.

A bordo dell’auto in quel momento c’erano altre due persone: un primo passeggero è fuggito, mentre un altro passeggero, anche lui minorenne, è stato catturato e preso in custodia. L’accusa ha affermato che quest’ultimo è stato revocato all’inizio del pomeriggio.

Secondo i primi elementi di indagine riportati da fonti della polizia, il conducente dell’auto, che è una Mercedes AMG a noleggio, ha commesso diverse infrazioni stradali. Alla vista dei motociclisti della polizia si è prima fermato prima di accelerare.

Poi uno degli ufficiali gli ha sparato al petto.

“E’ stata disposta l’autopsia e devono essere condotti ulteriori esami, soprattutto in termini tossicologici”, ha detto mercoledì l’accusa.

13 morti nel 2022

Una quarantina di persone si è riunita brevemente nel primo pomeriggio vicino al luogo della tragedia, con le lacrime agli occhi, per condividere la loro “rabbia”.

“È così triste, era così giovane. L’ho appena visto nascere”, ha sospirato Samia Bough, 62 anni, ex vicina di casa dell’adolescente, venuta a stendere un mazzo di rose gialle.

La vittima era già nota ai tribunali, in particolare per il suo rifiuto di conformarsi.

Il sindaco di Nanterre Patrick Jarry si è detto “scioccato” dal video del dramma, che è stato ampiamente commentato da sinistra.

“La pena di morte non esiste più in Francia. Nessun agente di polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa”, ha twittato il leader di La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, ritenendo che la polizia debba essere “totalmente riformata”.

All’Assemblea nazionale, Gerald Darmanin ha parlato di “immagini assolutamente orribili” in cui ha chiesto “il rispetto per il lutto delle famiglie e la presunzione di innocenza della polizia”.

Il capo della polizia Laurent Nunez ha dichiarato a BFMTV che l’ufficiale di polizia di 38 anni che ha sparato è rimasto “profondamente scioccato” dalla tragedia.