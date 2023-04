Fox News, che ha fatto causa per diffamazione, pagherà quasi 780 milioni di dollari

Leggi anche Donald Trump, imbarazzo senza fine per Fox News

Dominion Voting Systems, le cui macchine hanno operato in 28 stati durante le elezioni presidenziali vinte da Joe Biden nel novembre 2020, ha accusato Fox News nella sua denuncia di presentarla come uno strumento al servizio dei democratici per truccare le schede elettorali, cosa che ha affermato senza prove. Membri della guardia del corpo di Donald Trump nel gruppo satellitare più seguito d’America.

L’accordo impedisce così che la perla dell’impero mediatico di Rupert Murdoch venga sottoposta al “processo per diffamazione del secolo”, come ha affermato il New York Times. E per Rupert Murdoch, 92 anni, la prospettiva di dover testimoniare sul banco dei testimoni.

Anche prima del procedimento, l’azione ha portato a un’imbarazzante discarica su Fox News, con e-mail o messaggi di testo pubblicati che mostravano che le star della serie, e persino Rupert Murdoch, difficilmente potevano credere, nel novembre 2020, allo scenario di elezioni truccate, come accuse diffuse nell’aria.