Adriana Karembeu, 52 anni, è molto chiara riguardo a Marc Lavoine: “Lui non…

Attualmente Adriana Karembeu è molto presente nei media e parla della sua vita personale come mai prima d’ora. In questa occasione ho fatto per la prima volta il nome di Marc Lavoine. Con rivelazioni inaspettate e una frase che sorprenderà lo stesso cantante!

“gratuito”. Questo è il titolo del libro di Adriana Karembeu, che ha deciso di raccontarci di più del suo viaggio non convenzionale. Segnata da eventi traumatici, come la sua infanzia sotto l’influenza di un padre odioso, o la violenza sessuale subita da un regista, la slovacca ha anche realizzato il suo sogno di diventare una delle modelle più famose di tutto il mondo. .

Convinta di aver raggiunto il suo massimo potenziale all’età di 52 anni, e soprattutto da quando ha recentemente trovato l’amore, l’ex moglie di Christian Karembeu crede che sia giunto il momento per lei di diventare più famosa presso il popolo francese. Un approccio che porta a deliziosi aneddoti, tra cui uno su Marc Lavoine.

Adriana Karembeu rivela i suoi sentimenti per Marc Lavoine

L’ospite di Isabelle Itorboro a “50mn Inside” qualche giorno fa era la sua ex moglie Modello di punta È stata invitata, come vuole la tradizione, a scegliere la canzone che voleva mettere in risalto. Né uno né due, Adriana Karembeu ha scelto Marc Lavoine, che ha aggiunto:

Adoro anch’io questo ragazzo! Ma questo non lo sa! Shh (ride)

Pertanto, grande fan dell’artista sessantenne, che ormai trascorre gran parte del suo tempo vicino a Marrakesh, ha rivelato di più sul legame speciale che ha con Lavoine, senza conoscerlo personalmente:

Ho imparato (parzialmente) a parlare francese attraverso le sue canzoni. Hai tutto lì.

Di fronte a questo torrente di elogi, Isabelle Itorboro ha reagito divertita, anche lei sorridente:

Quando Marc Lavoine scoprirà che Adriana Karembeu lo ama, dirà a se stesso: “Dannazione!”

Nessuno sa cosa accadrà allo stato civile del traduttore de “Le posizioni degli angeli”, che è stato sposato tre volte nel corso degli anni e che ha vissuto un doloroso divorzio nel 2022. Tuttavia, sussurra che sarebbe autunno. Da allora si è innamorata di nuovo… e non di Adriana Karembeu!

Pochi uomini possono vantarsi di avere una tale influenza su Adriana Karembeu, ma Marc Lavoine merita chiaramente questo onore. Informazioni che dovrebbero divertire il principale interessato, che è un grande seduttore, abituato a non lasciare indifferenti le belle donne. Ma lì probabilmente anche lui si stupirebbe perché ha incantato lo slovacco senza nemmeno saperlo!