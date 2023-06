Ecco le destinazioni di vacanza preferite dai belgi | Per viaggiare

Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.

Il belga spende in media 1.115 euro per i viaggi, con una spesa totale di 12,87 miliardi di euro.

I residenti in Belgio hanno totalizzato 151,2 milioni di pernottamenti nel 2022, di cui 131,05 milioni all’estero e 20,15 milioni in Belgio, ultimo dato in calo nel 2021, anno ancora segnato dalla pandemia, ma in forte aumento rispetto agli anni pre-Covid. Con la crisi sanitaria, il belga sembra aver in qualche modo riscoperto il suo Paese come meta di viaggio.