Le università francofone spiccano nella nuova classifica mondiale

ILLe università di Elgian sono in testa alla 20a edizione dell’International University Rankings dello specialista globale in istruzione superiore Quacquarelli Symonds (QS). Due terzi di loro, compresi tutti i francofoni, salgono in classifica.

Prima istituzione belga nella classifica, KU Leuven è passata dal 76° al 61° posto “Questi sviluppi sono dovuti a un programma di ricerca intensamente collaborativo e alla crescente internazionalizzazione della sua facoltà”, afferma QS.