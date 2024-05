Guerra in Ucraina: l’intelligence tedesca annuncia che il sabotaggio russo in Europa è “imminente”

secondo Financial Times, I servizi segreti di almeno quattro paesi europei avrebbero avvertito i loro governi del crescente rischio di sovversione russa. Rapporto analizzato nell’articolo di Financial TimesSembra che la Russia si stia gradualmente preparando a lanciare bombe e incendi segreti in Europa.

Guerra in Ucraina: la Russia prende di mira l’Europa dopo l’annuncio del Regno Unito?

Quando guardiamo agli eventi recenti in Europa, potremmo pensare che questi atti di sabotaggio potrebbero essere già iniziati. In Germania, ad esempio, in una dichiarazione della Procura antiterrorismo si legge che due persone di origine tedesco-russa sono state arrestate in aprile con l’accusa di aver pianificato attacchi contro siti militari. Nel Regno Unito altre due persone sono state arrestate per aver appiccato il fuoco a un magazzino contenente materiali destinati all’Ucraina. Un altro esempio è menzionato nell’articolo di Financial Times, Si tratta di un’esplosione in una fabbrica di munizioni nel Galles.

Questa dichiarazione di Thomas Haldenwang arriva pochi giorni dopo quella della NATO. La NATO ha espresso preoccupazione per le attività russe in Europa. Il 2 maggio i paesi della NATO si sono dichiarati “Siamo estremamente preoccupati per le attività dannose“dalla Russia”recentemente effettuato sul territorio della coalizione”, che “rappresenta una minaccia per la loro sicurezza”.“.