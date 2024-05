Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen mostrano la loro risolutezza contro Xi Jinping

Gli scambi tra il presidente francese e il primo presidente cinese furono caratterizzati da disaccordi commerciali.

Le controversie commerciali hanno segnato l’inizio di una visita di stato di due giorni in Francia da parte di Xi Jinping lunedì, dove ha messo da parte le preoccupazioni europee sull’assertività mostrata da Emmanuel Macron e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il capo dello Stato ha regalato una bottiglia di cognac Louis XIII al suo omologo cinese mentre Pechino apriva un’inchiesta antidumping sul cognac francese.

Se i tre leader, riunitisi questa mattina all’Eliseo, hanno finto di volersi muovere nella stessa direzione riguardo alla guerra in Ucraina, l’altro grande tema del momento, non hanno cercato di nascondere le crescenti tensioni. In commercio.

Il presidente francese ha chiarito di volerla revocare “In tutta amicizia e fiducia” IL “Le paure, per cercare di superarle“Appello per le regole del commercio”giustizia». “Il cosiddetto “problema della sovraccapacità cinese” non esiste“Il presidente Xi Jinping ha risposto apprezzandolo”.La nuova industria energetica cinese“È consentito il contrario”.Aumentare l’offerta globale e alleviare le pressioni inflazionistiche globali».

“segnali negativi”

Di fronte a circa 200 imprenditori francesi e cinesi riuniti al Théâtre Marigny, direttamente dietro l’Eliseo, Bruno Le Maire ha sottolineato il desiderio di Emmanuel Macron di creare “Partenariato equilibrato». “Cerchiamo di essere chiari, Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Siamo molto lontani da questo equilibrio.»

E per ricordare l’enorme deficit commerciale della Francia con la Cina, che ammonta a 46 miliardi di euro nel 2023. Mentre le indagini avviate dalla Commissione europea negli ultimi mesi per dimostrare lo smercio da parte della Cina di auto elettriche, pannelli solari o il colosso ferroviario CRCC fanno arrabbiare Pechino, L’inquilino di Bercy ha insistito su questo. “per necessità”Regole giuste” SU “Standard e supporto ambientale e sanitario».

Le relazioni (bilaterali) sono fortemente a rischio se gli squilibri non vengono affrontati da politici e aziende Jean Lemierre, presidente di BNP Paribas e co-presidente del Consiglio d’impresa Francia-Cina

Di fronte all’ascesa del “Made in China”, Bruno Le Maire invita la Cina a “Aperte fabbriche in FranciaDi fronte a Luc Reymont (EDF), Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric, da tempo affermata a Hong Kong) e Sabrina Soussan (Suez), il ministro francese ha difeso “Discussioni approfondite», «Sempre meglio della minaccia di sanzioni“. In un’atmosfera in cui è stata messa in risalto l’amicizia franco-cinese, 60H Nell’anniversario del riconoscimento del regime comunista da parte di de Gaulle, Jean Lumiere, presidente di BNP Paribas e copresidente del Consiglio d’impresa franco-cinese riunito al Théâtre Marigny, non usa mezzi termini per avvertire che “Le relazioni (bilaterali) sono gravemente minacciate se lo squilibrio non viene affrontato dai politici e dalle aziende.».

Da parte sua Yu Yuantang, direttore generale per l’Europa presso il ministero del Commercio cinese, non ha nascosto che le indagini in corso”Segnali negativiLe tensioni tra Europa e Cina non hanno impedito lunedì la firma di circa 15 accordi e partnership commerciali, tra cui un contratto per la fornitura di motori elettrici per la metropolitana di Hefei tra Alstom e CRRC o una partnership strategica nel campo delle batterie tra Xiamen Tungsten New Energia e la società francese Orano.