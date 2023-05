Rivela di essersi allenata durante la competizione con un altro candidato

La fine dell’avventura Capo supremo Per Sarica! Questo mercoledì, 24 maggio 2023, la giovane donna che ha vinto il suo posto nella famosa competizione M6 Obiettivo Top Chef L’anno scorso è stato costretto a lasciare lo spettacolo alle porte delle semifinali. A Tele-tempo liberoriflettendo sul suo straordinario viaggio nella competizione, rivela la sua sorpresa quando ha visto Danny Di nuovo in gara, e rivela anche di aver beneficiato dell’aiuto di un ex candidato…

Sarika eliminato da Miglior chef 2023 :”In realtà ho chiamato il mio amico per dirgli che ero in semifinale…“

Teletempo libero: Come hai reagito quando hai saputo che uno dei favoriti sarebbe tornato in gara e quindi non avresti partecipato alle semifinali ma ai quarti di finale?

immagine kisa: È stata una grande sorpresa. sono disgustoso Credo di si ! Inoltre, il giorno prima Ho chiamato il mio partner e tutti i miei amici per dire loro che ero un semifinalista. con gli altri partecipanti, ad ogni evento, Ci chiedevamo quando sarebbe tornato il candidato. Ci sono state diverse settimane in cui ci siamo detti:Ah forse oggi.Infine, dopo Guerra dei ristoranti La scatola nera… Ci siamo detti che non sarebbero tornati con un candidato in quel momento. Ce ne siamo dimenticati. E quando arriviamo al gruppo, siamo rimasti solo in tre ma vediamo il quarto posto, quindi ci diciamo: “Ma no, questo non è possibile!Infine sì.

Sei m Ti aspetteresti che fosse Danny ?

Quando capisco che un ex candidato tornerà, aspetto di vedere Carlo O Geremia, perché sono quelli che hanno lasciato la competizione per ultimi… E lì, vedo Danny e penso che sia stato eliminato per primo e che sia riuscito a spazzare via tutti gli altri. Chiaramente non è lì per legare le perle come si suol dire.

Hai capito che sei stato eliminato contro Danny (a cui, a differenza tua, non è piaciuto durante i provini)?

In un certo senso mi sono distratta da tutto questo… onestamente, Non provo amarezza o delusione per la mia esclusione. Quando ho saputo di essere un perdente, ho alzato la testa e ho visto Hugo, Danny e Matthew e non avrei mai potuto sognare di arrivare così lontano. Sono macchine e faccio ancora fatica a dirmi che sono uno degli ultimi quattro candidati Capo superiore. Quando vedo da dove vengo, onestamente sono così felice (Lui ride).

Sarika Sur (Miglior chef 2023): “Grazie a Bérangère Fagart è riuscita ad andare lontano nella competizione“

Sei riuscito a fare pratica tra un colpo e l’altro?

Mi sono allenato per tutta la competizione, ogni fine settimana, a Berangir Fagart nel suo ristorante, Selune. Era la prima candidata eliminata ma avevo un buon feeling con lei. In parte grazie a lei, sono riuscito ad andare lontano nella competizione. Non conoscevo nessuno a Parigi, quindi non ho avuto la possibilità di esercitarmi in cucina. Molto rapidamente, mi ha spiegato che il suo ristorante è chiuso la domenica, il che è stato fantastico, perché ho potuto cucinare lì in tutta tranquillità. Lei abitava poco distante dall’albergo dove alloggiavamo, e ogni sabato e domenica mattina mi consegnava le chiavi, e io ci andavo da solo e passavo lì la mia giornata.

Durante la tua eliminazione, lo dici tu Paolo Barrett Hai “Fai del bene pazzesco“Cosa ti ho portato?”

Ho avuto un clic particolare quando ho cambiato brigata (passando dalla squadra di Philippe Echebest alla squadra di Paul Perrier). Il mio culo era caldo, se fossi stato cacciato me ne sarei pentito per molto tempo Quindi mi sono rimesso a fuoco un po’. Lo chef Pairet è stato molto bravo ad aiutarmi in questo. Ha identificato rapidamente le mie qualità e i miei difetti. Ha visto che avevo buon gusto, che ero creativa ma anche priva di fiducia in me stessa e che tendevo a sfoggiare tecniche che non padroneggiavo necessariamente… Mi ha aiutato molto ad acquisire fiducia in me stessa e a filtrare la mia dipinti per andare dritti al punto. Dopo averlo fatto alla lavagna, lo ha fatto anche nella mia testa.

Maïwenn parla dopo aver attaccato il giornalista Edwy Plenel

Hai visto gli chef dalla fine dell’avventura?

Ho incontrato di nuovo lo chef Philippe Etchebest perché era di passaggio a Lille per un concerto. Gli piace riconnettersi e ascoltare regolarmente i suoi precedenti candidati. Ho avuto l’opportunità di discutere le prospettive future. Non ho ancora visto il boss binario. Devo arrivarci quando è in Francia, ma è più complicato. Mi ha lasciato i suoi recapiti e mi ha detto che potevo chiamarlo quando volevo.

Sarika, la squadra di Paul Barrett Capo supremo :”Fare TV è qualcosa che mi piace!“

Quali sono i tuoi progetti dalla fine top Chef?

Sei passato da principiante a chef. Per due mesi ho preso le redini di un ristorante chiamato popolazione (A Parigi). La carta è come me ed è un’opportunità per parlare con le persone che vengono a mangiare e che possono vedermi in TV, o no. È un primo esercizio in qualche modo avvincente come chef perché non l’ho mai fatto prima. Mi piace ma devo riuscire a trovare il ritmo giusto per avere una vita sociale, perché mi ci vuole molto tempo.

Vuoi continuare a lavorare in televisione?

Molte persone mi hanno commentato sul fatto che mi sento molto a mio agio. Forse un po’ troppo a volte (Lui ride). Di più È qualcosa che posso amare, sì, Se è ancora legato alla cucina.

Chi è il candidato che tifi per andare in finale?

Naturalmente mi orienterò verso Hugo e Mathieu, dato che abbiamo condiviso così tante cose insieme. Mi piace molto Danny, è una persona d’oro ma in questo momento della competizione ce l’ho solo da una settimana…