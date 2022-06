Riuscirà la regina Elisabetta a partecipare pienamente ai festeggiamenti del Grande Giubileo di domani? Questa è la domanda che si pone ogni britannico, perché negli ultimi mesi la sua salute è stata molto precaria, e la sua esistenza è stata spesso determinata all’ultimo momento. Quando si è deteriorata la salute della regina?

L’immagine fa tremare la Gran Bretagna. Il 13 ottobre, la regina viaggia con l’aiuto di un bastone. Questo non è successo 17 anni fa, dopo un intervento chirurgico al ginocchio. Elisabetta II garde le sourire, mais ses sujets s’inquiètent d’autant plus qu’une semaine plus tard, elle passe une nuit à l’hôpital, à l’endroit même où son époux Philippe a été la pris de en charge his life .

Quando tornò al Castello di Windsor il giorno successivo, fu sollevata.

“Hanno dei buoni geni nella sua famiglia, sua madre è morta molto vecchia”, Rassicura un osservatore reale.

“È bello sapere che è tornata, non sei mai sicuro che abbia ragione, ma è un bene che sia tornata al castello,” Solo uno degli ammiratori della regina.

Ma finché la regina non si riprese, fu costretta a riposare dai suoi medici. Svolge alcune attività rare, la maggior parte delle volte tramite video. Ha persino cancellato la sua partecipazione al Cop 26 in Scozia lo scorso febbraio, costretta a partecipare tramite un semplice videomessaggio.

Nei giorni che seguirono, quando fu annunciato alla festa dell’anniversario a Londra, Elisabetta II annullò all’ultimo minuto…ufficialmente, era a causa di problemi alla schiena.

La regina non nata non lo nasconde. Trovi sempre più difficile spostarti. “Vedi, non posso muovermi.”scusa con l’ospite.

A peggiorare le cose, a fine febbraio, Elisabetta II ha contratto il Covid 19.. ciò che la indebolisce ancora di più.

D’ora in poi, le sue versioni ufficiali saranno scelte con molta attenzione. Decide di essere sostituita dal figlio al discorso molto solenne del trono… ma partecipa volentieri all’evento equestre tenuto in suo onore a Windsor. Ogni apparizione dei Queen è ora un grande momento di suspense.