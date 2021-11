Pierre Nene ha dovuto scusarsi dopo aver fatto saltare Thomas Bisquet

persone e re

L’astronauta francese ha provato a contattare telefonicamente l’attore, ma senza successo. Quest’ultimo si è concluso con una scusa categorica.

Un piacevole malinteso che finisce finalmente di buon umore. Pierre Nene Segreti, in una foto regalatagli martedì lanciareCome funziona il “fantasma” dell’astronauta Thomas Bisket Ha ignorato le sue molteplici chiamate per due settimane.

Chiamate da Houston, Texas, che Pierre Nene ha preferito ignorare, pensando che fosse una bufala. Tuttavia, è stato Thomas Bisquet che ha voluto ringraziare l’attore per averlo inviato scatola neraL’ultimo film da mostrare. L’astronauta 43enne non ha mancato di commentare. ” Assicuro”Ha scritto molto felicemente.

La prima volta che ho fantasma di una chiamata dallo spazio!

mi dispiace ancora Thom_astro !

Grazie 🙏 🛰 https://t.co/1dJYNcJkaa – pierreniney 17 novembre 2021

Nonostante ciò, Pierre Nene, coinvolto nelle telefonate, ha finito per alzare il telefono per chiedere al suo interlocutore la sua identità. ” Ah, è Thomas L’astronauta perplesso rispose. ” Tommaso chi? Non so chi Thomas ». «Thomas Bisquet, chiamo dalla Stazione Spaziale Internazionale ».

« Era solo un astronauta che mi chiamava dallo spazio da settimane ed ero così emozionata ‘, ha riso Pierre Nene, che ha finito per scusarsi per scherzo in un video pubblicato su Instagram: Ancora una volta Thomas, grazie e scusa se ti tengo come il mio volgare ex marito ».