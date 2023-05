Il divo si è presentato come un cliente abituale, “lo abbiamo trattato come una persona normalissima”

Una foto, una didascalia efficace (“Ho preso solo un segno”) e le griglie del ristorante Sébastopol sono state riempite in poche ore, questo mercoledì, secondo i nostri colleghi di La Voix du Nord. Il locale accanto all’omonimo teatro è adibito a ricevere artisti famosi che vengono a cenare con la loro troupe dopo uno spettacolo. Domenico Farrugia, uno degli ex burattinai, era presente ad esempio un paio di mesi fa.



“Lo abbiamo trattato come una persona molto normale”.

Ma, questa volta, nulla è fisso, pura – e divina – sorpresa: Jean-Jacques Goldmann, che aveva studiato alcuni anni a Lille in gioventù, era presente a un ambiente familiare martedì sera. L’artista, ancora popolare nel cuore dei francesi, si presentò come cliente abituale, a sua consueta discrezione, prenotando logicamente sotto altro nome. Simone, che lo serviva, camminava come al solito. “Penso che apprezzasse essere trattato come una persona molto normale”, dice. “Se n’è andato molto contento del suo pasto. Nessuno ha osato disturbarlo, anche se alcuni clienti avrebbero voluto che li aiutassi a farsi un piccolo selfie, ma lì non era possibile che li stessi infastidendo.” »