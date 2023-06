Senza tabù, Christina Cordola elenca le sue procedure di chirurgia plastica

Secondo un articolo Parigi Partita Francia A la modifica

Raramente sono personaggi che si esprimono senza tabù nel loro ricorso alla chirurgia plastica. attraversa lo spettacolo “50 minuti dentro” (Su TF1) Il 24 giugno Christina Cordola ha espresso a pieno i suoi segreti per gli interventi che ha avuto negli ultimi anni. La sincerità è direttamente collegata ai suoi antenati brasiliani.

“Ho delle protesi al seno, ho già fatto la liposuzione, le iniezioni di Botox, faccio le iniezioni di vitamine… faccio trattamenti laser, che fanno molto male! Ma il mio corpo è la mia casa, quindi me ne prendo davvero cura. È importante per me.”A spiegare l’ex modella 58enne. La stilista parla liberamente su questo argomento perché viene da un paese in cui è richiesta la chirurgia plastica “lei c’è sempre stata”.

Adattamenti, esami medici e yoga

Mentre si lasciava fotografare con il suo affascinante figlio, Enzo, 29 anni, Christina Cordola ha spiegato quanto si renda conto, con l’età, della fragilità del corpo. “Io, ho paura della morte. Non voglio morire. Mi sto ammalando.”La persona che sostiene regolarmente gli esami per assicurarsi che tutto vada bene, inoltre fa yoga per gestire meglio la sua ansia, ha aggiunto. “Yoga per la longevità. Voglio vivere fino a 200!”È stato lanciato con umorismo dalla moglie dell’uomo d’affari Frédéric Cassin.

La conduttrice di “Queens of shopping” si è allontanata dai set cinematografici negli ultimi mesi per dedicarsi a una nuova ambiziosa impresa: il lancio del marchio di makeup Magnifaïk.