Risultati WWE SmackDown per il 7 luglio 2023

WWE SmackDown Madison Square Garden di New York

I commentatori sono Michael Cole e Wade Barrett.

– Stasera c’è WWE SmackDown, lo show blu prende il via con un video delle vittorie degli Usos su Roman Reigns e Solo Sikoa a Money in the Bank. I commentatori ci danno il benvenuto e poi entrano gli Usos. Affermano che la gente diceva che Reigns non poteva essere picchiato, ma è stato picchiato a Money in the Bank!

Paul Heyman lo interruppe e arrivò con Solo Sequa al suo fianco. Stasera è un avvocato difensore e il principale programma difensivo di Serena. Usos gli dice di stare zitto. Paul Heyman dice loro che c’è solo un uomo in WWE che può dire a Paul Heyman di smetterla di parlare. Solo Sikoa mette la mano sul microfono di Paul Heyman e porta il microfono fuori dal ring. Roman Reigns colpisce la musica ed entra.

Il capo della tribù chiede al Madison Square Garden di identificarlo e prosegue dicendo che era già bloccato. Ma c’è ancora un capo clan! Roman Reigns sta cercando di capire chi voleva fargli causa e chi lo ha messo in questa situazione? Gli Usos hanno rilasciato la prima denuncia di come Roman Reigns sia riuscito a parlare con gli Usos, Paul Heyman e Solo Sikoa. Roman Reigns dice di no. L’ha fatto per Jey, Jimmy e Solo. Era il main event di WrestleMania prima di Bloodline. Non ha bisogno della razza, la razza ha bisogno di lui. Lo ha fatto per la famiglia e quello che fanno è mettere insieme i suoi momenti peggiori affinché i suoi figli possano guardarli.

Roman Reigns dice di aver fatto tutto lui. Lascia cadere il microfono e rimuove Les per metterlo al collo di Ji Uso. Mentre Roman Reigns si toglie la cintura e si inginocchia davanti a G… la prende a calci nelle parti intime! Jimmy Uso attacca Roman Reigns e poi Solo Sikoa arriva in difesa di Roman Reigns. Quest’ultimo esegue un Superman Unch su Jimmy Uso e lo manda fuori dal ring.

La lotta continua a bordo ring. Solo Sikoa mette Jimmy Uso sul tavolo dei commenti e poi lo spruzza fuori dalla barricata. Roman Reigns festeggia alzando la cintura insieme a Solo Sekoua.

– Jimmy Owusu viene portato via in ambulanza.

Campionato degli Stati Uniti – partita singola

Teoria Seamus contro Austin (c)

Alla fine della partita arriva Pretty Deadly per impedire a Sheamus di vincere, Ridge Holland e Butch arrivano in difesa del loro compagno di squadra ma Austin Theory coglie l’occasione per rimboccare Sheamus per rimanere il campione.

JAGNNANT: Teoria Austen



– Riprese storiche della WWE in un’ambientazione al Madison Square Garden.

È il momento dell’effetto Grayson Waller. Il lottatore ci chiede di ospitare a 11 volte campione del mondo, Hall of Famer, Rated R Superstar: Edge ! entra in quest’ultimo. Grayson Waller gli dice di fare un annuncio importante. Edge gli chiede di cosa sta parlando. Festeggia 25 anni nella WWE, e festeggerà stasera e il prossimo mese a Toronto.

Grayson Waller dice che Edge è troppo imbarazzato per dirlo. Walelr vuole sapere perché è tornato. Edge ha risposto che era per i fan. Il suo primo PPV è stato SummerSlam 1998, ed è stato il partner misterioso di Sable contro Mark Mero e Jacqueline. È entrato dalla folla. Da quella notte in poi, i fan le hanno aperto le braccia. È difficile guadagnarsi il rispetto a New York. Una città piena di gente laboriosa e di grandi sognatori, ecco cos’è, anche oggi.

Il grande annuncio di Edge è che si ritirerà, dice Grayson Waller, e questa è l’ultima volta che lo vedremo al Madison Square Garden! Edge gli ha detto che la scorsa settimana Waller stava affrontando John Cena a Londra. Oggi affronta Edge al Madison Square Garden. Ma Waller non ha ancora avuto una partita nel ruolo principale. È ora di nuotare o annegare. Edge non si ritirerà, ma oltre a questo, stanotte avrà una partita: Edge contro Grayson Waller!

Partita singolare

AJ Styles (con Michen) contro Karrion Cross (con Scarlett)

Alla fine della partita, AJ Styles ha fatto il suo enorme avambraccio su Karrion Kross per la vittoria per schienamento.

Vincitore: AJ Styles



– Asuka entra e dice che nessuno è pronto per Asu… Bianca Belair arriva per attaccare il campione ma arriva anche Charlotte Flair e scoppia una rissa tra i tre lottatori. Iyo Sky attacca Asuka da dietro con il suo zaino e la porta sulla luna. Iyo Sky voleva i soldi, ma Bianca Belair e Charlotte Flair le hanno impedito di farlo.

– Sono stati rilasciati nuovi filmati storici della WWE dal Madison Square Garden.

Partita singolare

Bordo contro Grayson Waller

Alla fine del match, Grayson Waller torna sul ring e Edge gli dà una lancia seguita da una schienata per la vittoria.

Jagnant: Il limite



Dopo la partita, Edge Grayson ha detto a Waller che nuotava.

Nel backstage, Paul Heyman informa Roman Reigns che Je Uso è tornato al Madison Square Garden e lo sta cercando. Roman Reigns dice che non lo cercherà a lungo perché il capo tribù sta andando sul ring.

La prossima settimana a SmackDown: Asuka difenderà il WWE Women’s Championship contro Bianca Belair.

Roman Reigns sul ring al fianco di Solo Sekoa e Paul Heyman. Reigns dice che lo farà ancora: chiede ancora una volta al Madison Square Garden di conoscerlo. Parte la musica degli Usos e Jey Uso viene espulso dalla folla. Solo attacca Sikoa che gli ha bloccato la strada. Jey Uso prende una sedia e sale sul ring per attaccare Roman Reigns. Solo Sekua arriva per difendere il capotribù ma prende la sedia!

Jey Uso detiene la cintura di Roman Reigns e lo sfida a un incontro in singolo! Lo spettacolo finisce così.



Credito immagine: WWE