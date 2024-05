Eurovision 2024: 5° giorno di prove (Aggiornamento: riepilogo e conclusione!)

Gli allenamenti continuano mentre tutte le nazioni tornano sul palco dopo la prima semifinale. Osserveremo soprattutto la Croazia, la favorita per la vittoria e il sostegno del mondo francofono, il Lussemburgo! Questa lunga giornata (vacanza però!) sarà seguita da uno sconvolgente tandem: Giulietta e Michele!

Ecco il programma di questo mercoledì 1 maggio (orari e modalità potrebbero subire variazioni).) :

10:30-10:50 Cipro 10:55-11:15 Serbia 11:20-11:40 Lituania 11:45 – 12:05 Irlanda 12:10-12:30 Ucraina 12:35-12:55 Polonia Fermare 14:00-14:20 croato 14:25-14:45 Al Jazeera 14:50 – 15:10 Slovenia 15:15-15:35 Finlandia 15:40 – 16:00 Moldavia Fermare 16:30-16:50 Azerbaigian 16:55 – 17:15 Australia 17:20-17:40 Portogallo 17:45-18:05 Lussemburgo

Questo articolo verrà aggiornato man mano che la formazione continua. Lì troverai i commenti editoriali. Per ogni performance troverai anche il link al video TikTok caricato da Il resoconto ufficiale dell'Eurovision (Il social network dove potete trovarci anche voi e lo è ICI). Sulla nostra pagina Twitter/X, Troverai ulteriori foto. Ci auguriamo che tu abbia una giornata davvero meravigliosa. Buon divertimento e soprattutto fateci sapere le vostre impressioni e commenti!

Spedizioniere

Nessuna bugia, nessuna frode. Celia Kapsis non ha cambiato nulla rispetto alle prove precedenti!

Serbia

Calcolo ? Controllo! vestito ? Controllo! Non puoi cambiare la squadra vincente e Teya apporta nuove funzionalità aggiuntive a “Ramonda” con risorse già esistenti!

Lituania

“In rosso e nero”, la cintura di Silvestro, ma piuttosto vede “in rosso e blu”. Né lui né i suoi ballerini mascherati hanno apportato modifiche sostanziali a “Luktelk!”

Irlanda

Con Bambi Thug, è un'atmosfera di “coming out” e un rituale misterioso! Tra le corna di cervo sulla testa, una ballerina travestita da fauno (o centauro, non saprei dire) e un'atmosfera oscura e mistica, Bambi Thug promette magia (o orrore, a voi la scelta!) Malmö! La corona della strega!

Ucraina

Anche il duo Alyona e Jerry sono accompagnati dalle rocce. L'immagine è molto sobria…

Polonia

L'atmosfera della partita a scacchi stilizzata di Luna… per la quale non ci aspettavamo questo tipo di scenografia, né questo tipo di outfit!

Croazia

Baby Lasagna è circondato da musicisti e ballerini mascherati vestiti con costumi ibridi tradizionali/in pelle. Naturalmente, alla fine, i gatti al neon arrivano a ballare.

Islanda

Ci sono un sacco di laser che accompagnano Hera, l'Eurostar, dall'alto delle tue scale… chiaramente sarà da sola dall'inizio alla fine.

Slovenia

Corvo e nessun ballerino indossano abiti color carne che danno l'impressione di nudità, e l'allenamento glamour dei ballerini che accompagnano la sirena slovena regala a tutti un'atmosfera molto sensuale.

Finlandia

Se avete visto la performance degli UMK, saprete già cosa hanno in mente i finlandesi… A parte questo, sembra che Windows95man ora abbia una biancheria intima di colore diverso…!

Moldavia

Ci sono bellissime immagini che si susseguono dell'arredamento Moldavo. Ma Natalia resta sola con il suo violino, e tutto sembra… molto vuoto, purtroppo.

Azerbaigian

Fahri è nel palmo delle sue mani mentre Elkin è di lato. Non c'è molto colore, può essere un po' deludente?

Australia

Dopo l'Azerbaigian un po' triste, l'Australia porta la gioia. Il duo Electric Fields è accompagnato da ballerini indigeni.

Portogallo

Non esiste un set per il Portogallo, solo luci e cubi che brillano di bianco, e anche Yolanda e le sue ballerine si vestono di bianco.

Lussemburgo

Finalmente il vero outfit di Tali! La cantante e i suoi cinque ballerini si muovono in uno spazio un po' buio ma comunque colorato.

Video riassuntivo

Questa sera è stato pubblicato un video riassuntivo dei candidati con presentazione visiva, ora potete farvi un'idea di come saranno!

Conclusione

Abbiamo tutta la semifinale, quindi è meglio fare subito un pronostico!

In verde chiaro:

IL Croazia Non c'è nulla di cui preoccuparsi, anche se il lavoro della telecamera non sembra eccezionale e ci lascia dubitare della vittoria… anzi.Ucraina Chi ha incantato tutti e chi dice possa finalmente vincere (ancora?…) Finlandia Intratterranno il pubblico senza preoccupazioni e si qualificheranno anche con le dita nel naso.

E ho salvato:

IL Lituania Se ne va presto, in un mezzo morso, il che potrebbe essere dannoso, ma lo stesso Sylvester è pronto e la sua canzone è forte. Anzi, Lussemburgo E il Portogallo Alla fine viene fuori tutto, il che è un grande vantaggio, e dopo una sfilza di candidati mediocri, le loro canzoni, apprezzate in misura minore, dovrebbero andare bene.

In arancione:

Estratto da Spedizioniere È molto dinamico, ma aprendo lo spettacolo con un'esibizione così concertata, Celia potrebbe essere la sfortunata esclusione della metà. A meno che non sia una canzone Serbia Chi muore dopo aver subito la stessa sorte? Dietro il Polonia Una trama con una buona resa teatrale ma molto particolare, e nel brano mostrato Luna lascia dietro di sé alcune imperfezioni vocali. Infine, ilIrlanda Non è noto in gran parte se i fan di Doomsday Blue siano convinti dallo snippet, il titolo non è troppo per il pubblico?

in rosso :

IL Slovenia Ha tutti i file dei fallimenti nelle semifinali, qualunque cosa Corvo nero Potrai farlo. A'Azerbaigian Next Door è un po' deprimente e può davvero attirare il pubblico. Subito dopo il passaggio dell'Australia, non sarà in una posizione molto buona, ma chi ne trarrà vantaggio… se non ci sarà tanto caos sul palco come nel brano selezionato.

In nero:

Solo scegliendolo sul palco, sembra ovvioIslanda E il Moldavia Sigillarono la loro tomba. Nonostante il talento dei cantanti, che sono anche le uniche due ex star degli Eurostars a ritornare, i due titoli sono già i meno apprezzati quest'anno, e i delegati dovevano saperlo per arrendersi così!

A domani per scoprire il resto delle prove per la seconda semifinale, ma anche la prima prova per i Big 5!

