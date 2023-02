Troppi bambini sotto i 12 anni vanno ai concerti da soli, gli organizzatori ricordano il regolamento

Il gruppo delle sale da concerto del Palazzo dello Sport di Anversa, che comprende anche il Forest National e la Lotto Arena, lancia l’allarme. Molti bambini piccoli, di appena 12 anni, vengono regolarmente portati nelle sale da concerto per assistere da soli, senza i genitori. Questo approccio è una rovina per il gruppo e rappresenta un vero pericolo per i bambini.

Molti bambini vengono lasciati, a volte molto presto la mattina, anche nei giorni di scuola

Direttore Nazionale Forestale, Corale Berillo Fu sorpreso di vedere che molti bambini venivano portati via molto presto la mattina, anche nei giorni di scuola, per permettere ai ragazzi di avere un posto migliore nella sala da concerto. “Questa è una nota che abbiamo preso. Non solo in Belgio, in realtà. Consultiamo spesso altre sale in Europa e, infatti, dal 2019 abbiamo assistito a una tendenza in cui sempre più bambini piccoli vengono lasciati nelle sale da concerto. Penso che sia in parte dovuto al fatto che siamo vittime del nostro stesso successo, perché le persone si sentono al sicuro ai concerti.spiega il regista.

Tuttavia, lasciare tuo figlio davanti a una sala da concerto che sta per ospitare 20.000 persone è diverso dal lasciarlo alle lezioni di musica o agli allenamenti di calcio, afferma la signora Beryl.