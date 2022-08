Sophie Davant ha brutalmente attaccato il suo fisico dopo aver postato uno scatto, risponde! (immagine)

Sophie Davant si sta godendo la vacanza. L’ospite di “Case Wrapped” ha visitato Glenn Fell, che abbiamo visto nell’ultima stagione di Top Chef. Un’occasione per salutare il lavoro svolto dallo Chef all’interno della sua casa a Beaumaniere: “L’apice del lusso nella semplicità e nella sobrietà. »







Se la padrona di casa ha ricevuto molti bei commenti, ha anche ricevuto un commento molto ostile: “Che stile è essere in topless sulla sessantina con il petto crollato! Vediamo le punte del seno! Non stiamo parlando di un’acconciatura. Hai osare mostrarsi in questo modo e, infine, ci sono ancora molti gentiluomini che lo apprezzerebbero senza vedere la triste verità!”

Peggio, non possiamo fare! Se Sophie Davant può contare sul supporto dei netizen, lei stessa vuole rispondere, molto semplicemente. “E tu, come sei lontano da quello?”

La persona dietro questa faccenda ha risposto con qualcosa di più di un semplice commento dispregiativo: “E tu, i tuoi figli non vi vergognate di vedervi vantarvi in ​​questa situazione?” È chiaro che non c’è nemmeno alcun rimorso…