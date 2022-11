Bernard (“L’amore nel prato”) oscilla su uno dei corteggiatori

Durante un’intervista con Ciné-Télé-Revue, Bernard, un contadino in cerca della sua anima gemella in “L’amore è nel prato” di RTL-TVI, ha rivelato di essere deluso da un corteggiatore. , Questa donna mi ha mentito su molti punti, soprattutto per quanto riguarda il numero dei suoi matrimoni e dei suoi figli. Soprattutto cercava un berretto e un conto in banca! »

Conclusione fatta da Bernard dopo una conversazione a tu per tu: “Mi ha spiegato che voleva entrare in una relazione con me… a condizione che io scrivessi un foglio a suo favore per la mia fattoria supponendo che sarebbe successo qualcosa me. Temeva che i miei figli l’avrebbero cacciata via. Supponiamo di non parlare del genere dopo aver trascorso alcuni giorni insieme! “