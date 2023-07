Big E non ha una data per il suo ritorno in WWE

Il ritorno di Big E in WWE è ancora una grande domanda. Mentre Big E sperava di ottenere risposte sul suo futuro nel marzo 2023, nulla è stato comunicato da Big E o dalla WWE in merito.

Big E ha subito un intervento chirurgico a due vertebre del collo dopo essere caduto in testa durante un Belly to Belly Suplex nel marzo 2021. Questa settimana, Big E ha rilasciato un’intervista a “WWE After The Bell” e ha confermato che tutto sta ancora andando bene per lui lui, ma non ha una data per il suo ritorno sul ring della WWE:

”Mi sento bene. Purtroppo non ho un appuntamento. Va bene se mi sento al 100%, non mi sento come se qualcuno si fosse rotto il collo. La mia mossa è incredibile. La mia forza è buona, non ho nessun tipo di problema. Vorrei delle risposte quando torno sul ring. Purtroppo non ne ho, ma la cosa bella è che mi sento benissimo, il mio corpo sta bene e ne sono davvero grata. La vita è bella. Posso camminare e posso ancora toccarmi le dita dei piedi e andare in palestra e tutto il resto. Davvero grato. ”

Durante questa assenza dalla WWE, Big E è ancora sotto contratto con la compagnia in quanto considerato ancora infortunato. È anche ambasciatore della WWE in occasione di eventi sportivi e altro ancora.

Dovremo aspettare notizie ufficiali e confermate sul futuro di Big E. Ha anche colto l’occasione per ringraziare tutti i fan durante la sua intervista a After The Bell per il loro continuo supporto.

Credito immagine: WWE