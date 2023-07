Bertrand Chamerois sposato “da quattro anni”: perché si rifiuta di discutere della sua vita privata è al centro delle voci

È una delle rare personalità a cui non piace rivelare la sua vita privata … Rivelato nel 2012 in Touche pas à mon poste, su C8, Bertrand Chameroy è oggi uno degli editorialisti emblematici di C à vous in France 5. Questo è in onda tutti i giorni della settimana, non parla mai della sua vita personale. Venerdì 7 luglio 2023, in un’intervista mondE Lo scrittore ha indicato di essere sposato “Quattro anni fa. “ Se non avesse nascosto la sua alleanza in onda, Bertrand Chamerois non avrebbe voluto aggiungere altro. « Hai parlato troppo, giovane.”, Egli ha detto. Nonostante tutto, ha accettato di rivelare che lui e sua moglie avevano un chihuahua finto da un anno. In una foto del giugno 2021 prodotta da Liberation, apprendiamo che è lui Ho vissuto in Il suo modesto appartamento a Parigi, con sua moglie, che lavora anche nei media. »

In un’intervista a Télé Star, nel 2017, Bertrand Chameroy ha menzionato umilmente la persona con cui condivide la vita. “Ho una ragazza da diversi anni ed è sempre stata la stessa fin dall’inizio. Non sono il cuore da prendere. Ho una relazione con una donna che amo molto”., una dichiarazione. Mentre gli capitava di fingere di flirtare apertamente con Clara Morgan in onda, la star televisiva sosteneva che sua moglie non fosse gelosa. “È la TV, stiamo giocando di ruolo, questo è il mio limite! Prendere in giro quando c’è una bella ragazza sul set e fingere di flirtare con lei è un gioco. Non ho intenzione di andare oltre, Non accetterei un ospite o altro… Quindi no, non c’è nulla di cui preoccuparsi! »Egli ha detto.

La fama di Bertrand Chameroy lo ha portato alla rottura

Se l’opinionista sembrava dare valore alla sua notorietà, la sua fama e il fatto che la sua vita privata fosse menzionata in onda lo avevano già portato alla rottura. Nel 2016, in un’intervista a Grazia, Bertrand Chameroy ha lasciato: « Ne soffriva la mia ex moglie Mary. siamo separati. Poi sono stato fotografato con la mia nuova ragazza, ma la rivista ha messo il nome di Mary sulla sua foto. Immagina la sua gioia! » Da allora, ha raddoppiato la sua veglia per non farsi fotografare quando passeggia con sua moglie.