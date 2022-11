Risultati WWE SmackDown per il 25 novembre 2022

WWE SmackDown Providence, Rhode Island

I commentatori sono Michael Cole e Wade Barrett.

– Stasera c’è WWE SmackDown, lo show blu prende il via con Pyros e poi i commentatori ci danno il benvenuto. Il team WarGames di Bayley è sul ring, e Bayley inizia a parlare ma viene interrotto dalla musica di Bianca Belair che arriva a bordo ring con Asuka, Alexa Bliss e Mia Yim. Blair dice che non sono venuti da soli… La musica di Becky Lynch parte quando entra ! Tra le due squadre è scoppiata una rissa.

Becky Lynch si ritrova contro Rhea Ripley, che decide di fare marcia indietro. La squadra di Bianca Belair è sul ring mentre la squadra di Bayley preferisce restare a bordo ring.

Semifinali della Coppa del Mondo – Partita singolare

mascolino – Regno Unito contro il Santos Escobar Messico (accompagnato da Joaquin Wilde, Cruz del Toro e Zelina Vega)

Alla fine della partita, Santos Escobar ha realizzato il suo Phantom Driver su Butch per la vittoria con l’aiuto di Joaquín Wilde e Cruz del Toro, mentre Zelina Vega si è occupata dell’arbitro.

Vincitore: Santos Escobar – sarà in finale contro Braun Strowman o Ricochet



Entra Bray Wyatt. Sul ring, ci dice che ha un’idea di quello che la gente pensa di lui, ma si comporta come se non vedesse niente, e la cosa non gli dà mai fastidio. Per tutta la vita è stato visto come un animale rabbioso, non uno. Le persone vogliono vedere la bestia, vogliono vedere il cattivo. Ma non era più l’uomo che voleva. Sostiene di non aver attaccato LA Nite la scorsa settimana. Viene interrotto da un video su Uncle Howdy, e vediamo diverse clip di Bray Wyatt e ci dice di aprire gli occhi.

Dietro le quinte, L.A. Knight afferma di non poter credere a nulla di ciò che Bray Wyatt ha appena detto. Se non è ferito, gli farà il culo!

partita di coppia

Hit Row (Ashante Adonis e Top Dolla) (accompagnato da B-Fab) contro Viking Raiders (Erik e Ivar) (accompagnato da Valhalla – sì, quella è Sarah Logan)



Alla fine della partita, i Viking Raiders hanno raddoppiato Ragnarok su Ashante Adonis per la vittoria.

Giganti: predoni vichinghi



– Pubblicato un video dell’attacco di Dominic Mysterio e Rhea Ripley a Rey Mysterio.

Semifinali della Coppa del Mondo – Partita singolare

rimbalzare – stato unito contro Braun Strowman – stato unito

Alla fine della partita, Ricochet ha lanciato Braun Strowman per la vittoria dopo l’interferenza di Gunther.

Vincitore: Ricochet – sarà in finale contro il Santos Escobar



– Dopo il match, Imperium insegue Braun Strowman. Ricochet alla fine torna sul ring per venire in aiuto di Strowman, ma Imperium lo mette fuori combattimento. Braun Strowman è riuscito a spaventare il campione intercontinentale ei suoi compagni di squadra.

Braun Strowman offre la mano a Ricochet, che l’accetta.

Dietro le quinte, Sami Zayn davanti alla porta della stirpe. Kevin Owens si unisce a lui e gli consiglia di tradire prima la linea di sangue e di non aspettare che la linea di sangue si rivolti contro di lui. Lascia che Owens e Je Uso ascoltino tutto dietro la porta.

– Viene mostrato un video delle partite di WarGames.

Dietro le quinte, Kayla Braxton con Becky Lynch dice che non c’è momento migliore di domani per vendicarsi. Tutti vogliono andare in guerra… finché non arriva “l’uomo”!

Nel backstage, Ronda Rousey e Shayna Baszler attaccano Raquel Rodriguez e Shotzi alle spalle. Attaccano principalmente il braccio di Rodriguez e poi se ne vanno.

La partita inizia senza Raquel Rodriguez.

partita di coppia

Ronda Rousey e Chyna Baszler contro Shotzi e Raquel Rodriguez

Durante la partita, Raquel Rodriguez è salita sul ring per subentrare.

Alla fine del match, Ronda Rousey colpisce Raquel Rodriguez con il braccio.

Vincitrici: Ronda Rousey e Shayna Baszler

La prossima settimana a SmackDown: la finale della Coppa del Mondo tra Ricochet e Santos Escobar.

– Dietro le quinte, Kayla Braxton con Shotzi che denuncia l’infortunio di Raquel Rodriguez. Shayna Baszler sarà a bordo ring quando sconvolgerà il mondo con la sua vittoria su Ronda Rousey.

partita di coppia

La squadra vincente ha il vantaggio nei giochi di guerra

Drew McIntyre e Sheamus (con Kevin Owens, Butch e Ridge Holland) contro Gli Usos (con Sami Zayn e Solo Sekua)

Alla fine del match, Sami Zayn vuole cedere la cintura a Jey Uso sul ring ma Kevin Owens lo ferma. Sami Zayn lo spinge e riprende la cintura. Owens lo manda sul ring e l’arbitro calcia Sami Zayn fuori dal ring. Con le spalle dell’arbitro voltate, Kevin Owens sale sul ring e stordisce Ji Uso seguito da un calcio brogue di Sheamus per la vittoria schienata.

Vincitori: Drew McIntyre e Seamus



Lo spettacolo si conclude con una celebrazione del clan Drew McIntyre.

