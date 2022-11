Difficile convivere con Helen Segara? Questo famoso cantante francese spacca tutto

Non si lasciano mai, ma nessuno poteva immaginare che sarebbero diventati amici. Soprattutto quando abbiamo saputo che la storia tra loro stava andando molto male alla fine degli anni Novanta. Infatti Julie Zenati W Elena Segare Ci stimiamo moltissimo oggi, ma qualche anno fa non era proprio così. Ad ogni modo, questo è ciò che la premiere ha chiarito quando si è trattato di un set telematico su di me Francia 2 Questo venerdì 25 novembre.

Ricordiamo che i due artisti si sono incontrati quando hanno collaborato al musical Notre Dame de Paris alla fine degli anni ’90 e, a quel tempo, l’accordo non era ben consolidato tra i due come raccomandato da Julie Zenati. “Devi sapere che abbiamo ancora un po’ di differenza d’età. Quando sono arrivata ero un’adolescente, Helen, lei era già una donna e io rifiutavo un po’ gli adulti perché non mi sentivo a mio agio in quel mondo”. Prova a spiegare prima di rassicurare tutti: “Quando ci siamo trovati, non l’abbiamo lasciato. È una persona molto leale e gli voglio tanto bene”.

passato andato

Questa dichiarazione è arrivata sulla scia di un videomessaggio ricevuto pochi secondi prima da Hélène Segara in particolare. L’artista che combatte la malattia Per diversi anni aveva già voluto fare “Ben arrivato” in “piccola allegra” che sapeva di essere nel gruppo telematico.

“Ciao, mia piccola Julie, volevo darti un piccolo bacio in questo programma per dirti che ti sto pensando. Ci conosciamo da più di vent’anni e tu sei diventata, attraverso tutte le cose abbiamo vissuto, un partner.”ha detto nel video in questione. Un’opportunità per Julie Zenati di discutere della loro complessa relazione nei suoi primi giorni: “È vero che con Hélène ci è voluto molto tempo per ritrovarci…” Parole che confermano quelle scritte da Helen Segara in Faustine Bullert nel 2021: “quando abbiamo iniziato Nostra Signoralui è tirare un po’ di capelli, ho confessato.

