Dramma in “Love in the Meadow”: due corteggiatori hanno avuto una relazione!

Ogni stagione ha la sua parte di sorprese L’amore è nel prato. Mentre l’anno scorso due agricoltori, Lawrence e Francois, sono stati esclusi dallo spettacolo dopo aver ammesso la loro relazione fuori campo, quest’anno è stata un’altra storia che ha interrotto l’avventura di un coltivatore di appuntamenti.

Nella puntata andata in onda questa domenica su RTL-TVI, abbiamo appreso che Nicholas, uno dei contadini della stagione, dovrà fare a meno di Sebastian e Remy, due dei corteggiatori che aveva intenzione di invitare alla fattoria. Motivo ? Quest’ultimo erafulmine“L’uno per l’altro durante lo speed dating e hanno avuto una relazione. Si danno a Sandrine Dance. “OhNa ha trascorso la giornata con tutti in speed dating. Abbiamo visto Nicola solo per cinque minuti. In qualche modo era troppo corto. E abbiamo parlato molto, condividiamo gli stessi sentimenti, l’educazione, i cavalli, lo sport. In un giorno è ancora troppo lungo. Impariamo a scoprirci, a conoscerci‘, spiega Sebastian, che ha fatto il viaggio dalla Svizzera per incontrare Nicholas.Il (Remy, ndr) Mi ha chiamato quando ero in hotel e voilà…“

I due uomini ammettono di sentirsi male per Nicholas. “È stata dura per noi perché gli auguriamo ancora tutto il meglio […] Gli auguriamo quello che abbiamo vissutoSebastiano continua.

Alla fine, quest’ultimo non si unirebbe all’agricoltore nella fattoria. “L’amore non può essere controllato. Se sono felici, per loro è un bene‘ dichiara Nicola che accoglierà comunque Giuliano come d’accordo.Sono felice di riceverlo. Giuliano lascerà più tempo perché non tutti conoscono affatto il cavallo.“

Quando viene a sapere che sarà l’unico corteggiatore di Nicola, Giuliano si stupisce e chiede solo una cosa: che la corrente scorra anche con il suo ospite oltre che tra i pretendenti precedenti.

Il primo in “L’amore nel prato”

Chiamata da noi, Julie Nitins, caporedattrice di L’Amour est dans le pré, ammette di aver incontrato una situazione completamente nuova. “È il primo“, come dici. “Remy e Sebastian ci hanno chiamato dopo uno speed dating per spiegarci la situazione. Abbiamo subito chiamato Nicola per dirgli che non sarebbero venuti. Sono rimasto un po’ scioccato quando ha sentito la notizia.“

Dopo aver discusso con Nicholas, la produzione non ha chiamato altri corteggiatori per una conoscenza veloce per sostituire Remy e Sebastian. “Nicolas ha preferito restare nelle sue prime scelte e ha solo Giuliano in fattoria‘ continua Julie Nettens che di conseguenza ha dovuto rivedere la sceneggiatura di questa stagione all’ultimo minuto”.Quindi le riprese nella fattoria di Nikola sono state dimezzate. Dopo aver passato due giorni insieme, lui e Giuliano ci diranno se vorrebbero fare un viaggio insieme.“

Cupido ha regnato di nuovo? L’amore è nel prato? Per Remy e Sebastian, il dio dell’amore, tuttavia, ha colto nel segno da quando gli ex dirottatori di Nicholas si sono fidanzati! Congratulazioni a loro.