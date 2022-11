TF1 condanna il “comportamento inaccettabile” di Hanoun dopo le sue dichiarazioni sul programma “Late Show”.

dall’editore

Inserito il 26/11/2022 alle 18:42 Tempo di lettura: 2 minuti



DottIn un comunicato stampa, TF1 ha indicato di aver rilevato Arcom (il regolatore per le comunicazioni audiovisive e digitali) dopo la “disinformazione” condivisa da Cyril Hannon sul gruppo di programma “TPMP”, riferisce Voce del Nord. E Cyril Hanoune aveva annunciato venerdì sera sul set del suo programma che il “Late Show” di Alain Shabat “costa 500mila euro, di cui 100mila dollari per tutti gli ospiti”.

Gli ospiti non vengono pagati, conferma TF1

Questo sabato, TF1 ha denunciato il “desiderio di screditare” il programma presentato da Alain Chabat, e ha segnalato la pubblicazione di “false informazioni sugli elementi finanziari della produzione e della trasmissione”, compresi gli ospiti premianti. Cifre che TF1 “ufficialmente smentisce”, garantendo agli ospiti l’accesso “gratis”.

TF1 rileva inoltre di aver rilevato Arcom (l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali) “per agire per porre fine a queste misure inaccettabili”. Pertanto, “TF1 si riserva il diritto di difendere i propri interessi con qualsiasi altro mezzo”, osserva la serie.

Alain Chabat si è occupato di Cyril Hannon

come avvistato TV7Giorni

Alain Shabat non ha taciuto su Cyril Hanoun. Nella sua trasmissione del 24 novembre, l’ex membro dei Dummies ha annunciato di essere “un po’ in ritardo” con il presentatore C8. Pochi secondi dopo, ha rivolto ai telespettatori una serie di domande: “Qual è stato il risultato per Inghilterra/Iran, domenica 20 novembre, c’era il sole, François Hollande ha vinto le elezioni presidenziali, la banca del cuore è stata finalmente lanciata?”.

The Heart Bank è un progetto di beneficenza menzionato da Cyril Hannouneh, ma non ha mai visto la luce.