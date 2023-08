Candidato di “Drag Race Belgium 2” accusato di violenza sessuale: la reazione della RTBF

Polemica nel bel mezzo delle riprese Drag Race Belgio 2, il concorso drag attualmente filmato (di cui il primo grande vincitore del concorso belga è stato Drag Couenne). L’ex dei candidati per la seconda stagione di Drag Race Belgio I reclami sui social network erano “abuso” da parte sua, “violazione”aggiungendo che il suo aggressore lo avrebbe fatto Filmare il loro comportamento.Poi lo ha fatto circolare tra i suoi amici. Come evitare che un molestatore sessuale appaia in TV Possiamo leggere nella storia di Instagram.

La presunta vittima ha già tentato di contattare la produzione dello show per denunciare le azioni del candidato. Secondo le nostre informazioni, la RTBF avrebbe contattato molto rapidamente l'interessato dopo la pubblicazione delle storie su Instagram e avrebbe cercato di trovare una soluzione. "Dicono che è stata sporta denuncia. Se così fosse lo espelleranno automaticamente…", ritiene il nostro interlocutore, una persona che denuncia le azioni di questo candidato che avrebbero causato anche altre vittime. Se la vittima dietro le storie di Instagram ha sporto denuncia contro il suo aguzzino, va notato che le altre presunte vittime non l'hanno fatto. La persona maltrattata venuta fuori dai guai sui social, da parte sua, spera che quest'ultima esca presto dall'ombra. E che dire del programma trasmesso dalla RTBF? gara di resistenzaChi sta girando attualmente? Ha aggiunto: "Non ho commenti e non so se questo è il motivo, ma abbiamo un candidato ritirato".afferma Axel Pollet, portavoce della RTBF. Queste sono le cose che accadono. Un candidato si è ritirato di propria iniziativa il giorno prima della sparatoria. E' una delle loro cose. Sei sempre libero di decidere se partecipare o meno allo spettacolo e di partire all'ultimo minuto. Quindi prendi nota.Un portavoce del servizio pubblico ha precisato che la RTBF non rivelerà il nome di questo candidato. "Fa parte della privacy e delle regole di un programma di sorveglianza altamente criptico e altamente confidenziale." Se la RTBF avesse dubbi sulle azioni di qualcuno, continuerebbe a filmare il suo spettacolo? "Queste domande non sono di competenza della RTBF, è di responsabilità della giustizia, quindi non le commenteremo. Non ho contattato nessuno, posso solo dire che uno dei candidati si è ritirato da solo dall'avventura prima è iniziata la produzione". Drag Race 2 – La storia in questione, dove uno dei concorrenti della drag race 2 viene accusato di fatti gravi.