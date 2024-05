Risultati WWE SmackDown il 10 maggio 2024

WWE SmackDown Wilkes-Barre, Pennsylvania

I commentatori sono Corey Graves e Wade Barrett.

– Stasera c’è WWE SmackDown, lo show blu inizia con le immagini di Backlash France. I commentatori ci hanno dato il benvenuto e poi Nick Aldis è salito sul ring e ci ha chiesto di dare il benvenuto a Cody Rhodes, che è ancora il campione di Backlash. Il lottatore entra e Nick Aldis si congratula con lui per la sua vittoria su AJ Styles e poi presenta il suo nuovo concorrente per il Re e la Regina del Ring: Parte la musica di Logan Paul e lui entra sul ring.

Logan Paul dice che saranno il main event del Re e della Regina dell’Anello per dare inizio all’era di Logan Paul Levesque. Cody Rhodes gli ha detto che campione contro campione è una sfida che gli piace. Logan Paul gli ha detto che attualmente è il campione WWE in carica da più tempo. È la più grande attrazione della WWE, è una grande star. Cody Rhodes ha vinto la Royal Rumble 2023 ma cosa ricorda la gente di quella notte? Collisione a mezz’aria tra Ricochet e Logan Paul. Cody Rhodes ha vinto a WrestleMania ma di cosa parla la gente? Da iShowSpeed ​​​​e Prime.

Logan Paul licenzierà Cody Rhodes per il suo slogan e lascerà l’Arabia Saudita da campione. Cody Rhodes sottolinea che se batte Logan Paul e conquista il titolo statunitense, diventerà un campione del Grande Slam.

Cody Rhodes e Logan Paul si affrontano mentre alzano la cintura.

– Nel backstage, AJ Styles vuole parlare di Backlash France. Piccoli applausi dalla folla lo distrassero. È lui che dovrebbe affrontare Logan Paul. La prossima volta che affronterà Cody Rhodes, lo batterà. Avrà un’altra possibilità per il titolo, a partire da stasera e vincerà King of the Ring.

Tournoi Regina dell’Anello – Tour in primo piano

Naomi contro Nia Jax

Alla fine della partita, Nia Jax ha eseguito un Bonsai Drop su Naomi per la vittoria schietta.

Vincitore: Nia Jax



– Nel backstage, il Barone Corbin dice di essere tornato a NXT per scoprire chi è. Carmelo Hayes esce e gli dice che avrebbe dovuto fare come Bobby Lashley: ritiratosi da King of the Ring.

– Verrà trasmesso un video sull’artigianato che verrà mostrato presto su SmackDown.

Tournoi Re dell’Anello – Turno 1

Barone Corbin contro Carmelo Hayes

Alla fine della partita, Carmelo Hayes contrasta End of Days di Baron Corbin e prosegue tirando per la vittoria.

Gagnante: Carmelo Hayes



– Nel backstage, Bayley dice che non vede l’ora di vedere fino a che punto si spingerà Jade Cargill. Arrivano Chelsea Green e Piper Niven. Green dice a Bayley che probabilmente si era dimenticata che Niven avrebbe eliminato Jade Cargill.

– Dietro le quinte, Randy Orton dice di aver ottenuto molto nella sua carriera, ma di non aver mai vinto il titolo di King of the Ring. Sarà qualcosa di speciale quando stasera consegnerà la subdola RKO ad AJ Styles.

Tournoi Regina dell’Anello – Tour in primo piano

Jade Cargill contro Piper Niven

Alla fine della partita, Jade Cargill ha contrastato una presa di Piper Niven e poi le ha dato un calcio prima che Jaded la inchiodasse per la vittoria per schienamento.

Vincitore: Giada Cargill



-Dopo il match, Bianca Belair è entrata per il suo match contro Candice LeRae.

– È stato trasmesso un video su Shinsuke Nakamura.

Tournoi Regina dell’Anello – Tour in primo piano

Bianca Belair contro Candice LeRae Accompagnato da Endy Hartwell



Alla fine della partita, Bianca Belair ha catturato Candice LeRae e le ha dato un KOD seguito da uno schienamento per la vittoria.

Vincitrice: Bianca Belair



– Vediamo le immagini della partita di apertura di Backlash France con l’esordio di Tanga Loa. Dietro le quinte troviamo la linea di sangue. Solo Sequa dice a Paul Heyman di aver parlato con Roman Reigns. Finché sarà assente sarà lui a prendere la decisione. Paul Heyman sarà il suo giudice su richiesta di Reigns.

– Presto verrà mostrato un video dell’arrivo di Andrade a SmackDown.

Tournoi Re dell’Anello – Turno 1

Angelo Dawkins Accompagnato da Montez Ford e B-Fab Contro Tama Tonga Accompagnato dalla linea di sangue

Alla fine della partita, Montez Ford è stato attaccato da Bloodline a bordo ring. Tama Tonga coglie l’occasione per sorprendere Angelo Dawkins e lo colpisce con un Flatliner per la vittoria schietta.

Vincitore: Tama Tonga



-Dopo il match, Bloodline celebra la vittoria di Tama Tonga sul ring. Solo Sekoa colpisce Angelo Dawkins con una Samoan Spike.

– La prossima settimana a SmackDown: firma del contratto tra Cody Rhodes e Logan Paul per il Re e la Regina del Ring. Il torneo continua con Randy Orton o AJ Styles contro Carmelo Hayes / LA Knight o Santos Escobar contro Tama Tonga / Jade Cargill contro Nia Jax / Bianca Belair contro Mission o Tiffany Stratton.

Tournoi Re dell’Anello – Turno 1

AJ Styles contro Randy Orton



Alla fine del match, AJ Styles ha sferrato uno straordinario avambraccio su Randy Orton seguito da uno schienamento… ma Orton ha colpito le corde! AJ Styles prepara lo Styles Clash ma Randy Orton lo contrasta con un RKO e vince per schienamento.

Vincitore: Randy Orton



Lo spettacolo si conclude con la celebrazione di Randy Orton.

Fonte immagine: WWE