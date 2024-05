La serie Fallout, come i videogiochi, detiene record su tutti i media. E anche su Steam Deck!

Dall’uscita della serie nell’aprile 2024, la parola “Fallout” è stata sulla bocca di tutti e, data la devozione con cui l’universo è stato replicato da Prime Video, è comprensibile. Del resto, questo successo si fa sentire anche nei giochi Bethesda, che vanno a ruba e superano addirittura i record su alcune piattaforme…

La saga di Fallout sta facendo un grande ritorno

Prima trasmissione su 10 aprile 2024 SU Amazon PrimeVideola serie Lui cade Ha saputo immediatamente come attirare i fan dell’universo che ha creato Studios dell’Isola Nera. La saga continuò Bethesda Softworks a partire da Fallout 3Presenta un’opera futuristica ispirata al contesto americano del dopoguerra degli anni ’50, con una buona dose di conflitto nucleare, osservazioni antisovietiche e progresso tecnologico. In un mondo post-apocalittico in cui il personaggio principale può incontrare ghoul ed esseri cibernetici, il sogno americano crolla.

Gli eventi della serie si svolgono circa 10 anni dopo gli eventi di Fallout 4e segue Lucia McLeanil protagonista che interpreta Ella Purnell (misterioso, Giacche gialle), ed esce Cantina 33 A più di duecento anni dalla guerra nucleare che distrusse il mondo intero. Lì il mondo della saga è stato replicato perfettamente, anche grazie alla collaborazione Bethesda Che è stato presentato Amazzonia File presi direttamente dai giochi per stampare gli oggetti e riprodurre perfettamente la scena e le armi. Con più di 65 milioni di spettatori Dal lancio della serie Lui cade Fu un vero successo, e lo dimostrarono le vendite dei giochi della saga moderna…

Fallout 4 è più popolare che mai

Grazie alla serie Lui cadeGiochi Bethesda Hanno beneficiato di una nuova ondata di popolarità nelle ultime settimane, in particolare su vapore O Fallout 3, Ricaduta: Nuova Vegas, Fallout 4et al Fallout76 Sono entrati nella lista dei 100 libri più venduti, e addirittura Primi 5 Nel caso Fallout 4. Inoltre esso, valvola I titoli preferiti dai giocatori sulla console portatile della piattaforma hanno recentemente preso nota e la serie post-apocalittica ha fatto ancora una volta un’apparizione notevole.

Whoa, com’è già maggio?! Ecco i migliori giochi giocati di aprile 2024 su Steam Deck, classificati in base al tempo giocato. A cosa stavi giocando? pic.twitter.com/NQ6FXqe1Fn – Ponte Steam (@OnDeck) 1 maggio 2024

Secondo un sondaggio sui titoli più giocati su Superficie del vaporeEd è di nuovo Fallout 4 Che si distingue e raggiunge il secondo posto alle sue spalle Stardew Valleyil popolare gioco di ruolo in cui il giocatore deve gestire una fattoria di pixel art. Fallout 4 È riuscito anche a superare i giganti del mondo dei videogiochi come Porta di Baldur III, Ildefer IIet al Anello Al-Dinche segue rapidamente Ricaduta: Nuova Vegas et al Fallout76con Fallout 3 All’ultimo posto.

Possiamo vedere qualcosa di simile quando string il mago La sua distribuzione è iniziata con un aumento delle vendite Stregone 3 superare 500%Ma il successo dei giochi della saga Lui cade È ancora più impressionante. Se si considera che questi giochi sono classificati in base al tempo di gioco per l’intero mese di aprile e che la serie è stata rilasciata solo nel 10 aprileUna tale classificazione è alquanto rivelatrice e soprattutto un buon segno di collaborazione tra… Bethesda et al Primo Videoche sembra interpretare il ruolo di A Ricaduta 4.5 In attesa del prossimo indirizzo.