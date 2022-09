“La smetti di urlare contro di me, per ora basta!”: La grande rissa tra Yan Muix e Pascal Proud

Certo, non ci annoiamo mai nello show “L’heure des pro” di CNews. Conosciuto per i suoi scontri e azioni tumultuose di ogni tipo, lo spettacolo questa volta ha contrapposto Pascal Proud a Jan Moix. Durante la sequenza, vediamo Eric Zemmour molto critico nei confronti della strategia nucleare di Francia ed Europa. Dopo la parola del politico “Reconquest”, l’ospite pone la domanda ai suoi editorialisti: “Chi sarebbe in disaccordo su questa osservazione?”

In questo momento, l’ex residente parla al programma “Non mentiamo”, affermando di non essere d’accordo. Ha spiegato: “Ha ragione sull’energia nucleare e si dimostra automaticamente che si sbaglia tornando alle sue vecchie mode antieuropee. È ridicolo, si sta sparando a un piede”. Il che non ha soddisfatto affatto Pascal Proud. “Sinceramente, dovremmo smettere di parlare. In realtà, non lo sta dicendo. Dice che se avessimo una strategia nucleare francese, non saremmo qui. Chi si opporrebbe?” , continua con tono tagliente.. “Sei nel muro e vai avanti!”

Infastidito, lo scrittore è salito sul tabellone. “Non sono venuto qui per urlare contro di me, ok? Smetterai di urlare contro di me! Non sono uno Zemorian, non sono uno studioso di Zemmour. Non sono venuto qui per annunciare Eric Zemmour. Smettila di urlare contro di me!” Interrompe spesso, e lascia anche che “Non riesce a finire una frase in questo show”.

Dopo alcuni minuti di atmosfera piuttosto intensa nel gruppo, Pascal Proud ha voluto calmare l’atmosfera. “Yan, francamente, non sto urlando contro di te. Soprattutto, visti i rapporti amichevoli che ho con te, non è bene che tu mi metta così nei guai.”

Una partita urlante non ha infastidito inutilmente Yan Muix. “Ma io discuto solo con le persone che amo”, dice lo scrittore del platform. Prima ancora mi scuso: “Nessuno mi ha chiesto di farlo. Ma devo dire che nella vita sei un uomo delizioso (…) Quando ero in situazioni delicate eri sempre lì per me. E non credo che gli spettatori, a cui mi scuso anche io, guardano questo spettacolo di sentire le persone urlarsi addosso. Mi sbagliavo. Sei fantastico. In nome della nostra amicizia, ti dico che sei un uomo che amo e rispetto e che è stato un incontro di dibattito rumoroso, ma non lo apprezzo in alcun modo come un attacco alla persona.

Va tutto bene e finisce bene tra questi due ragazzi dalla forte personalità.