Scopri la tecnologia dietro le quinte dell’Eurovision

Frandroid ti porta dietro le quinte dell’Eurovision, poche ore prima della finale dell’evento.

Il conto alla rovescia per la finale dell’Eurovision 2024 è iniziato e Frandroid ti offre l’accesso esclusivo dietro le quinte di questo incredibile evento Nel nostro videoreport.

La tecnologia dietro le quinte dell’Eurovision

Questa sera, al momento della pubblicazione di questo articolo, la gran finale si svolgerà a Malmö, in Svezia, dove Slimane indosserà i colori della Francia con il suo soprannome di “Mon amour”. Ti invitiamo a scoprire il lato tecnologico di uno dei programmi più visti in Europa (162 milioni di spettatori nel 2023).

https://youtu.be/VOq5bh11s9U

Per girare questo reportage abbiamo potuto andare dietro le quinte di due grandi programmi di intrattenimento: Star Academy (TF1) e Eurovision Junior (France 2), per incontrare i tecnici e i creativi che organizzano questo gigantesco spettacolo.

La motivazione della nostra segnalazione è legata all’utilizzo del programma francese Live Edit, co-creato dall’illusionista e regista Julian Gutierrez. Spiega come visualizzare in anteprima e organizzare con precisione ogni performance utilizzando questo nuovo software, consentendo una perfetta sincronizzazione tra le 18 telecamere e i 597 proiettori grazie al timecode generato da “Live Edit”.

Arnault è sceso in campo per evidenziare gli sforzi necessari per creare uno spettacolo Eurovision senza interruzioni.

Siamo certamente all’inizio dell’automazione della produzione multi-camera e l’arrivo dell’intelligenza artificiale dovrebbe sicuramente assumere un posto sempre più importante negli OB truck nei prossimi anni, il che potrebbe aiutare a ridurre i confini degli aspetti tradizionali della produzione televisiva.

Il riassunto del video è stato scritto da AI (ChatGPT) e poi riletto, modificato e corretto dai nostri giornalisti.