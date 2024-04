Scandalo all'orizzonte per Netflix? Si dice che l'”agenzia” della famiglia Kretz funzioni grazie a… falsi acquirenti!

Se non hai familiarità con “The Agency”, è una serie di quattro stagioni (al momento) in cui la famiglia Kretz, composta da genitori e quattro figli, condivide la propria vita e carriera sul piccolo schermo. In effetti, tutti e sei sono agenti immobiliari. Parigi, Saint-Tropez, Barcellona e anche New York: gli appassionati viaggiano e sognano scoprendo le case (o castelli!) di lusso che questa agenzia vende.

Intervista a Sandrine Kretz (“The Agency”): “I nostri clienti non hanno tempo da perdere.”

Ma tutto ciò nasconde un’altra verità. Infatti, secondo i nostri colleghi di Qui, la famiglia Kretz tende a fissare la verità. Si scopre che gli agenti immobiliari utilizzano falsi venditori e falsi acquirenti. I loro clienti saranno in realtà solo persone che conoscono e che svolgono un ruolo. Secondo un agente immobiliare anonimo, “Una volta spente le telecamere, il prezzo viene diviso in due o tre, e spesso la vendita non viene chiusa“.

Qual è il patrimonio della famiglia Kretz, protagonista della serie di compravendite immobiliari “L’Agence”?

Questa non è la prima catena del settore a soffrire di questo tipo di voci. In effetti, anche lo spettacolo Selling Sunset è stato messo in luce dopo alcune rivelazioni. La maggior parte delle donne presenti non sono agenti immobiliari. O peggio: tutte le cospirazioni saranno completamente false.