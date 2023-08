‘Mai senza di te, Louna’: la vera storia di due genitori ingiustamente accusati di aver abusato della loro giovane figlia

Questo martedì, 15 agosto, Rod Paradot e Chloe Joinet descrivono una coppia costretta a lottare per anni per riconquistare la custodia del figlio. Una storia basata su fatti reali, da scoprire dalle 20:30 a La Trois.

Basato su fatti realmente accaduti, questo film TV racconta di una battaglia Sabrina et al Yoann Bombarddue genitori che si guardavano ingiustamente Rimozione della custodia del figlio a causa di abusi. Hanno ripetuto invano che la loro nipote, Luna, li aveva Angioedema, una malattia ereditaria Provocando gonfiore del tessuto sottocutaneo, le autorità sociali ei medici rimasero sordi ai loro numerosi appelli. Alla fine, i giovani genitori hanno dovuto lottare per quasi 4 anni per riavere Luna, che è stata affidata a una famiglia affidataria.

Di fronte a questo palese caso di ingiustizia, hanno voluto ripristinare la verità attraverso un libro intitolato “Non accadrà più senza di te, Luna.”. Testimony mescolava sentimento e rivoluzione, e fu presto adattato per la televisione dal regista Gian Samuele, A loro dobbiamo anche i nostri “Giochi per bambini” e “Guerra di bottoni”.

Un stampaggio è eccellente

Per interpretare i Bombard sullo schermo, chiama Yann Samuell Asta Paradot, È stato rivelato nel 2015 da “La tête haute”, un film che gli è valso il César Award per la migliore speranza maschile, e Chloe Joaniehche abbiamo visto l’anno scorso in “Notre Dame Brawl” e “Moon Heroin”.

Troviamo anche contro di loro Alice Taglioni sotto le spoglie Claire Weiss Uno psichiatra infantile ha il compito di dipingere il ritratto psicologico di Luna e dei suoi genitori. Un personaggio nato per soddisfare le esigenze dell’immaginazione, che l’attrice inizialmente si è rifiutata di spiegare. “Non volevo dire una cosa così terribile,” in realtà spiegare nel microfono TF1. Dopo aver parlato con il suo agente e aver realizzato che si trattava di una storia vera, ha deciso di riconsiderare la proposta. “Quando l’ho letto di nuovo, non ero arrabbiato come avrei potuto essere la prima volta, ma in simpatia. Volevo indossarlo e parlarne”.come dici.

Cosa pensano Sabrina e Yoann Bompard del film?

Guardare il film basato sulla loro storia è stato, ovviamente, un momento Ricco di emozioni per la coppia. “Quando sono uscito tremavo”Sabrina Bompard affascina durante un’intervista con TF1.

Tuttavia, entrambi i genitori sono felici di avere l’opportunità di parlare del calvario che hanno attraversato. Più di ogni altra cosa, vogliono che la loro laurea sia utile e validaImpedisci che un simile errore si ripeta. “Spero che ci sia un prima e un dopo. Spero che le cose si muovano”, ha detto. Così dichiara Yoann Bompard.

Infine, vuole anche lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi, come è stato per lui e il suo compagno, deve combattere l’ingiustizia. “Mai perdere la speranza”, Sabrina finisce insieme.

“Mai fatto senza di te, Louna” è questo martedì 15 agosto alle 20:30 a La Trois ed è disponibile per 7 giorni su La mia voce.