“È Paul Perret”: uno chef non riesce a preparare un candidato durante un test sulla scatola nera su Top Chef!

La leggendaria Black Box ritorna quest'anno, ma con qualcosa di nuovo. In questa stagione di anniversari, entra per la prima volta tra i Meilleurs Ouvriers de France.

Prima di affrontare la Scatola Nera, i candidati hanno dovuto affrontare la sfida di due MOF (Migliori Lavoratori di Francia), Gilles Goujon e Tom Mayer, in due prove tecniche: un soufflé di frittata e una meringa all'italiana.

Nella Brigata Grigia, i candidati hanno gareggiato in una prova di frittata con soufflé, con il belga Brian che si è particolarmente distinto. DH dice:Ricordo di aver guardato un video della principessa Pollard e di aver pensato tra me e me che, dal momento che ero al Tesoro, dovevo fare le cose alla vecchia maniera. “Non si tratta principalmente di cucinare, ma ho cercato di fare le cose per bene.”

Per quanto riguarda la brigata arancione, è stato un altro belga, Arnaud, a distinguersi con la sua proposta di meringa all'italiana. “Nelle ultime due settimane sono sempre stato al limite, quindi è bello vincere un evento, soprattutto un evento che pensavo non fosse proprio per me. Quindi sono molto felice“, ci spiega.

Magistratura a scatola nera

Le candidate a rischio dopo il primo test, Shirley e Mary, rispettivamente della Brigata Orange e Grey, hanno dovuto difendere il loro posto con un test della scatola nera.

La prova consiste nel riprodurre un piatto con tre tecniche realizzate dalle migliori maestranze francesi (ripieno liscio, compattazione e glassatura) utilizzando solo il senso del tatto e del gusto. Quest'anno ad aspettare i nominati era un piatto creato da Jay Krenzer, membro di Double Organic. Arnault, che non ha partecipato all’evento, ha scherzato: “Ero nel backstage durante la prova con lo Chef Gilles Goujon e quando mi ha spiegato il piatto, sinceramente pensavo che ci fossero più piatti!

Per evitare l'esclusione, Shirley ha potuto circondarsi di due dei suoi comandanti di battaglione, Stephanie Le Quellec e Dominique Crenn, accompagnati da molti dei suoi compagni di brigata. Per quanto riguarda Marie, ha potuto contare su Glenn Viel, Paul Barrett e compagni, tra cui il belga Brian. Quest’ultimo non ha avuto timori riguardo a questo test: “Penso che sia per questo che Mary ha voluto scegliermi. Con i due chef ho fatto un po' lo scrittore, perché anche se dovevano essere scrittori anche loro, quando Paul Barrett ti chiede di andare a prendere una bilancia, lo fai e stai zitto! (Lui ride).”

Brian era anche responsabile del pallone durante questa dura prova, ma il suo lavoro è stato interrotto da un altro membro della brigata: “È Paul Barrett“, ci ammette. “Non me l'ha detto, ma potrebbe essere proprio lui perché entrambi facciamo lo stesso lavoro!”

I preparativi di Brian sono stati cambiati da un altro membro della brigata… lo chef Barrett! ©RTLTVI

Chi abbandona l'avventura è…

Al termine della prova lo chef Guy Krenzer è rimasto particolarmente colpito dai due piatti proposti, molto vicini all'originale. Assegnando punti per le diverse tecniche, estro e aspetto visivo, è stato il dipinto della Brigata Grigia a vincere l'evento. Questo allora Shirley Chi è stato eliminato dall'avventura Top Chef.