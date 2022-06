Il principe William ha suscitato polemiche durante le prove del giubileo

popolo e re

Il duca di Cambridge è bersaglio di voci al vetriolo.

Una sequenza che fa parlare sempre le persone. Parate militari a terra e in aria, concerti, funzioni religiose, corse di cavalli… Londra è pronta a battere il ritmo del giubileo della Regina Elisabetta II dal 2 al 5 giugno. Mentre gli ultimi dettagli vengono elaborati nel regno, il principe William è stato preso di mira.

“Era drogato”

Il Cavaliere Onorario, il Duca di Cambridge, ha fatto le prove per la parata militare a margine del famoso evento Trooping the Colour. Il marito di Kate Middleton, in uniforme militare, ha seguito il rituale con un pettine a denti fini sul suo paletto nero, il maestoso animale che avanzava a passo lento a testa bassa. Pessimo segno secondo una fonte anonima. “Il cavallo di William è stato drogato. Ha la testa per terra, peccato”leggi un articolo in mail giornaliera Che ha acceso un acceso dibattito.

Se è vero… è orribile! 🤬https://t.co/cpzYgvFcVF – Lucille (@american010101) 29 maggio 2022

Sui social network, molti appassionati di equitazione si sono fatti avanti per difendere il principe 39enne. “Sono stato vestito per tutta la vita, William e il suo cavallo sono ‘rilassati’, ha deciso un utente su Twitter. Ha partecipato anche PETA. “Non possiamo dirlo, ma a volte i cavalli abbassano la testa e si muovono in modo strano quando sono feriti o feriti”., ha affermato l’associazione dedita al benessere degli animali. Una tempesta in un bicchiere d’acqua?