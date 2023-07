Ripristinare la natura: una legge chiave del Patto verde europeo rischia di cadere nel dimenticatoio al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo vota mercoledì un testo importante per il futuro del continente: il Nature Restoration Act, il testo principale del Patto verde dell’Ue, gioca il suo ruolo nell’orbita di Strasburgo.

Il suo obiettivo: la neutralità del carbonio entro il 2050 e Ripristina entro il 2030 il 20% delle terre e dei mari degradati del Vecchio Continente. Ma la legge parte male.

La destra europea, guidata dal Partito popolare europeo, si oppone e si scontra con la sinistra, gli ambientalisti e il centrodestra che condannano la resa dei conti elettorale prima delle elezioni europee del prossimo anno. Finora la polemica è stata esplosiva e nessun compromesso è in vista.

Obiettivi ambiziosi per riparare la natura danneggiata

Attraverso questa legge, la Commissione Europea mira ad arrestare il declino della biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. Gli ecosistemi naturali terrestri e marini dell’Europa sono attualmente considerati in uno stato ecologico “cattivo o mediocre“, Secondo la Commissione: l’81% di questi ambienti è degradato e 1.600 specie europee sono minacciate di estinzione.

Si tratta di riabilitare terre o mari che sono stati degradati dall’inquinamento, dall’urbanizzazione, dai cambiamenti climatici o dall’agricoltura intensiva. L’elenco è lungo: torbiere, preziose fosse di carbone naturale, spesso prosciugate per l’agricoltura, dune, prati… fino al 70% dei suoli sono in cattive condizioni di salute.

La commissione propone inoltre di ridurre rigorosamente l’uso di pesticidi chimici del 50% entro il 2030.

Noi umani dipendiamo dalla natura

Francia Timmermannil vicepresidente socialista olandese responsabile del Green Deal europeo, chiede di proteggere il nostro futuro: “Noi umani dipendiamo dalla natura. Perché l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo – per essere vivi. La nostra economia dipende anche dalla natura. Le crisi climatiche e della biodiversità minacciano le fondamenta stesse della nostra vita sulla Terra. Abbiamo compiuto progressi nell’affrontare la crisi climatica e oggi aggiungiamo due nuove leggi che rappresentano un enorme passo avanti nell’affrontare l’imminente ecocidio. Ripristinandoli, permettiamo alla natura di continuare a fornire aria, acqua e cibo puliti e le permettiamo di proteggerci dalle peggiori conseguenze della crisi climatica.“

dovere di riparare

deve quindiRiparazione“, ripristinare. E poi non deteriorare più. Comprese le aree al di fuori delle aree protette Natura2000. Con l’adesione al risultato, vorrebbe la Commissione, cosa che gli Stati membri non vogliono.

In particolare, l’autorità vuole vietare qualsiasi perdita netta di spazio verde urbano entro il 2030, e quindi imporre che aumenti almeno del 5% entro il 2050, con un obiettivo del 10% delle aree boschive in ciascuna località entro quella data. Obiettivi che gli Stati vorrebbero sostituire con il semplice impegno a non ridurre gli spazi verdi in città.

Ruscelli e fiumi liberi

La commissione intende anchelancioCorsi d’acqua di ostacolo (ad esempio alcune piccole dighe obsolete) per l’accessoAlmeno 25.000 km“dei corsi d’acqua”gratuitoAlla fine del contratto.

I paesi saranno inoltre obbligati a invertire il declino del numero di impollinatori entro il 2030 e quindi ad aumentarlo. Saranno fissati standard per le popolazioni di farfalle o uccelli erbivori.

Valorizzare la diversità anche con siepi, fossati, stagni, alberi da frutto, ma anche rotazioni colturali per combattere l’erosione, favorire l’impollinazione e il ritorno di uccelli e insetti che attaccano i parassiti delle piante…

Agricoltori preoccupati dalla destra

Il testo è controverso. Soprattutto a un anno dalle elezioni europee. I conservatori chiedono un ritiro: ritengono che metterebbe a repentaglio la sicurezza alimentare nel continente e avrebbe effetti dannosi su agricoltori e pescatori. Argomenti affrontati dagli studiosi.

Gli agricoltori sono particolarmente preoccupati. Il sindacato agrario Foggia sostiene la conservazione degli ecosistemi attraverso il pascolo rotativo, l’erezione di alberi e recinzioni vegetali, l’infiltrazione di acqua piovana nel suolo, la sua valorizzazione, l’insediamento di insetti, l’ombreggiatura… ma non una transizione così brusca .

Tradizionalmente, il Partito popolare europeo (PPE) è il portavoce del mondo agrario. Ma si confonde alla sua destra, come fa in Olanda con BBB, Boer Burger Beweging, un nuovo movimento politico rappresentativo del mondo rurale. Quindi il Partito Popolare Europeo sta guidando la ribellione.

Altri funzionari eletti della destra fiamminga e vallona erano in testa contro questa proposta della Commissione europea sul ripristino della natura, che considerano inaccettabile per le Fiandre. Su iniziativa del deputato Tom Vandenkendelaere (CD & V, PPE), venticinque parlamentari di quindici Stati membri, tra cui il belga Cindy Fransen (CD & V, PPE), Benoit Lutgen (Les Engagés, PPE), Pascal Arimont (CSP , PPE) e Hilde Vautmans (Open Vld, Renew) hanno inviato una lettera al commissario del Patto dei Verdi Frans Timmermans chiedendogli di ritirare la proposta del team Von der Leyen. In proposito è intervenuto anche l’ex ministro-presidente fiammingo Gert Bourgeois (N-VA, ECR).

De Croo posa e costumi

In primavera, diverse voci liberali centriste si sono pronunciate contro il Nature Restoration Act in nome di interessi economici: Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro belga Alexandre De Croo (Open Vld) In particolare chiedono una pausa organizzativa.

Il leader dei liberali fiamminghi ha spiegato a livello federale nel programma A proposito di VRTnon voglio “sovraccaricoLegislazione inasprendo gli standard di azoto e ripristinando la natura e la biodiversità, oltre agli obiettivi di emissione di anidride carbonica.

Va notato che molte grandi aziende come Nestlé, Ikea, Unilever, H&M, Coca-Cola e Danone hanno espresso il loro sostegno a questa legge così come ONG, scienziati, consorzi eolici e solari, che ritengono che le conseguenze economiche del continuo degrado della natura saranno catastrofiche.

Diritto di restaurazione portato dalla sinistra

A sinistra difendiamo la proposta di Frans Timmermans. tra socialisti e verdi, che criticano l’uscita di scena di Alexandre de Croo. Anche qui deve aver giocato un ruolo la paura dell’ascesa della destra radicale, in particolare in Belgio e in Francia ma anche in altri paesi.

Carolyn Rose, europarlamentare dei Verdi/ALE Mostra come questa legge può aiutare a proteggere e ripristinare la natura e quali miglioramenti possono essere apportati ad essa: “ILLa proposta di legge potrebbe essere un punto di svolta per la nostra natura. Ma ha bisogno di essere potenziato per mantenere le sue promesse“.

Le torbiere devono essere reidratate e riseminate perché ospitano specie selvatiche rare e sono importanti serbatoi di carbonio quando sono in buona salute. Possono anche aiutare a stabilizzare i flussi d’acqua, mitigando così eventi meteorologici estremi come le inondazioni.

Deve essere determinato anche il numero di chilometri di fiumi da riportare allo stato di scorrimento libero. Ad esempio almeno il 15% dei corsi d’acqua di ciascun paese, per un totale di 178.000 km. Riportare la natura nei terreni agricoli, ripristinare gli ecosistemi marini e costringere i governi ad aumentare gli spazi verdi nelle nostre città, così come gli spazi blu, i ruscelli, i fiumi, gli stagni e i laghi. Infine, incoraggiare foreste più naturali, con una copertura forestale continua e alberi di età diverse. Può migliorare la capacità delle foreste di mantenere un microclima con temperature più basse rispetto all’esterno della foresta.

Tensione in una commissione del Parlamento europeo

Con il suo peso, il Partito popolare europeo, emulato da una parte del gruppo Renew, i liberali centristi, ha sostenuto che la proposta della Commissione europea era schietta.Tre commissioni del Parlamento europeo l’hanno respinta, inclusa la fondamentale commissione per l’ambiente.

All’inizio dell’ultima sessione, l’emendamento del PPE che chiedeva la bocciatura del testo è stato respinto con un raro pareggio di 44 a 44, consentendo alla commissione di iniziare a votare diverse centinaia di emendamenti.