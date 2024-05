Xi Jinping arriva in Francia per il suo primo tour europeo dal 2019

Xi Jinping arriva domenica a Parigi, dove il suo omologo francese, Emmanuel Macron, intende invocare la “reciprocità” commerciale e cercare una soluzione alla guerra in Ucraina di fronte al presidente cinese, che continua a mostrare il suo sostegno alla Russia.

Di ritorno in Europa per la prima volta dal 2019, la premier superpotenza asiatica ha organizzato il suo tour sotto il peso di un equilibrio diplomatico: dopo una visita di Stato in Francia, che per un anno gli aveva chiesto di usare la sua influenza per “convincere la Russia a pensare. ” Visiterà la Serbia e l’Ungheria, due Paesi rimasti vicini a Mosca.

Il primo ministro Gabriel Attal lo riceverà all’aeroporto di Orly a Parigi intorno alle 16:00 (14:00 GMT).

Lunedì Xi Jinping, che verrà a celebrare i 60 anni di relazioni diplomatiche franco-cinesi, continuerà i suoi incontri con Emmanuel Macron, che in precedenza si era consultato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Uniti, Xi e Putin attaccano gli Stati Uniti

In mattinata, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si unirà al duo franco-cinese all’Eliseo in una sessione che consentirà di sollevare le controversie commerciali.

E sono molti. Minacée d’être prise d’enailles entre les économies étatiques et chinoises, massivement aiées par la publique, l’Union de europeenne, multiplié ces dernières les enquêtes sur le subventions étatiques chinoises de la plusieurs secteurs indusriels, notamment aux vehicules Elettronica, accesso a il Fausser una gara.

“Tregua Olimpica”

In un’intervista con La Tribune domenica, Emmanuel Macron ha riconosciuto che gli europei “non sono unanimi” su quale strategia adottare perché “alcuni attori vedono ancora la Cina principalmente come un mercato di opportunità” mentre “esporta ampiamente in Europa”.

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnati da un traduttore, il 7 aprile 2023 a Guangzhou, nel sud della Cina. ©POOL/AFP/Archivi

Richiede “proteggere meglio la nostra sicurezza nazionale”, “essere più realistici nel difendere i nostri interessi” e “ricevere reciprocità”.

A Pechino queste misure, considerate “protezioniste”, sono state accolte male. Le autorità cinesi hanno avviato le proprie indagini antisovvenzioni principalmente nei confronti del Cognac francese, di cui il presidente francese intende parlare pubblicamente.

Anche se in questa fase non è stato annunciato alcun contratto importante, le discussioni sugli investimenti sono proseguite fino alla fine. Lunedì è previsto anche un forum economico franco-cinese al Théâtre Marigny.

Nel pomeriggio, dopo un ricevimento formale in pompa magna al Palazzo degli Invalides e prima di un banchetto all’Eliseo, Emmanuel Macron e Xi Jinping si incontreranno faccia a faccia in una sequenza più politica, per poi parlare alla stampa. .

Il francese intende chiedere ai cinesi di sostenere la “tregua olimpica” per “tutti” i conflitti durante i Giochi di Parigi di quest’estate.

Per lo meno, Parigi vuole assicurarsi che la Cina, il principale alleato del presidente russo Vladimir Putin, non abbia un chiaro sostegno ai suoi sforzi bellici contro Kiev. E addirittura “incoraggiandola a sfruttare la sua influenza” su Mosca “per contribuire a risolvere questo conflitto”, secondo l’Eliseo.

Rompi il protocollo

Emmanuel Macron lanciò lo stesso messaggio un anno fa durante la sua visita ufficiale in Cina, con risultati modesti.

Manifestazione di Amnesty International a Parigi prima della visita del presidente cinese Xi Jinping, 4 maggio 2024 ©AFP

Marc Julien, ricercatore presso l’Istituto francese di relazioni internazionali, ritiene che “questo approccio rivela una mancanza di comprensione degli interessi e della strategia di Pechino”, che vuole “stare a distanza dal conflitto” e non intende “coinvolgere maggiormente o più nel conflitto.” Nel senso degli europei, né nel senso del sostegno militare alla Russia.

Tuttavia, il presidente francese cercherà di chiarire questo punto martedì, sui Pirenei, durante una vacanza personale tra i due uomini, accompagnati dalle rispettive mogli.

L’obiettivo di questo pranzo sul Col du Tourmale, dove da bambino era stato in vacanza con la nonna, era eminentemente diplomatico: rompere il protocollo imposto per instaurare un dialogo più diretto, soprattutto con l’Ucraina.

Sulla delicata questione dei diritti umani, Emmanuel Macron afferma di preferire discutere delle “differenze” piuttosto che “a porte chiuse”. Anche Parigi non ha voluto dare priorità alla questione Taiwan, anche se è al centro di forti tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Da mercoledì a venerdì Xi Jinping si recherà in Serbia e Ungheria.

“L’idea è proporre una coalizione di regimi autoritari contro il mondo occidentale” e “dimostrare che ha ancora alleati in Europa”, analizza Valérie Niquet, direttrice per l’Asia della Strategic Research Foundation.