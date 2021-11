Svezia: una persona cade da sette piani in una sala da concerto, uccidendone due

Due persone sono state uccise e un’altra ferita in una sala da concerto a Uppsala martedì quando uno di loro è caduto da sette piani e ha ferito due spettatori, ha detto la polizia.

Pubblicato l'11 febbraio 2021 23:02



WLUn migliaio di spettatori si sono riuniti all’Uppsala Konsert & Kongress, un edificio contemporaneo a più piani dove si sarebbe tenuto un concerto in onore del famoso gruppo pop svedese ABBA.

“Abbiamo ricevuto una chiamata riguardante una persona che è saltata o è caduta da una grande altezza all’interno della sala da concerto nel centro di Uppsala”, ha detto il portavoce della polizia Magnus Jansson-Claren.

Dal settimo piano

L’atrio della sala da concerto aveva uno spazio aperto in cui questa persona è caduta dal settimo piano, scontrandosi con altre due persone. La persona caduta, una di loro, è morta e la terza è rimasta ferita.

Clarin ha aggiunto che la vita di quest’ultimo non è in pericolo e non è stato in grado di fornire dettagli sul defunto poiché i loro parenti non sono stati informati.

La polizia ha sigillato la stanza per non “mancare alcun testimone”, ma l’edificio era già deserto.

“È troppo presto per dire se è stato commesso un crimine”, ha detto Clarin.

Il dramma si è svolto prima delle 19:00 con l’arrivo degli spettatori. Il concerto doveva iniziare alle 19:30, ma è stato annullato dopo la fatale caduta.