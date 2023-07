7 cm di grandine e venti a più di 100 km/h, milioni di persone senza elettricità: foto di violenti temporali nell’est della Francia

La Francia orientale è stata afflitta da maltempo. Questa mattina l’Osservatorio francese degli uragani e delle forti tempeste (Keraunos) ha annunciato un’allerta per temporali “forti”, il livello più alto possibile, il primo dal 2014.

“Derecho”, un segmento sulla veglia rossa dell’ultimo minuto: aggiornamento su temporali violenti “anche eccezionali” previsti in Francia

A partire dalle 17:30, anche cinque province sono in allerta rossa (Doubs, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura e Territoire de Belfort). Altri 26 sono in allerta arancione.

Al momento della stesura di questo articolo, la tempesta è passata. Diverse aree sono state esposte a forti venti, forti piogge, grandinate e i relativi danni, come mostrato sui social media.

È stata un’alluvione in Alsazia: forti raffiche di vento, sradicando alberi, hanno portato con sé la grandine.

Lo stesso in Cote d’Or, dove è scoppiata una tempesta.

E enormi grandinate sono cadute in diversi punti, in particolare ad Allier, Nefer, Saone, Loire, Loire e Rhône. Alcuni chicchi di grandine hanno un diametro fino a 7 cm.

Per prevenire i danni, le città di Lione e Strasburgo hanno deciso di chiudere i propri parchi. Lo stesso a Besançon, che ha annullato anche i concerti previsti per questa sera. La SNCF ha tagliato alcune linee ferroviarie dalle 15 di questo pomeriggio nelle regioni Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté e Grand Est.

A Digione una folata di vento ha fatto crollare il controsoffitto di un supermercato. Fortunatamente, nessuno è stato ferito. Sono stati registrati venti fino a 109 km/h. Lo stesso a Mulhouse e Doubs.

A Vichy, il sindaco ha detto a BFMTV che nella sua città erano caduti una trentina di alberi. Dalle 18:00 il cielo era minaccioso sulla città.

500 fulmini

Nell’Alto Reno, dove i vigili del fuoco hanno effettuato circa 210 interventi (caduta di rami o oggetti sulle strade, ecc.), 6.000 case erano senza elettricità intorno alle 22:30, secondo la prefettura.

Anche nel territorio di Trepoir de Belfort, 1.200 abbonati erano senza elettricità intorno alle 22:00 (rispetto ai circa 4.000 intorno alle 20:00), secondo Enidis. Secondo il governatorato, la velocità del vento in quest’area ha raggiunto “109 km / he sono stati registrati più di 500 fulmini”. Quest’ultimo osserva in un comunicato che “l’evento è stato fortunatamente meno grave di quanto le previsioni del tempo avrebbero potuto far temere”.

A Dobbs, dove “alcuni alberi lungo le strade” hanno richiesto la realizzazione di deviazioni, sono “circa 2.500 gli utenti Enedis” che sono “privi di elettricità nel settore di Montbilliard”, secondo la prefettura.

Prima dell’arrivo di questo episodio, le autorità hanno lanciato diversi avvertimenti, chiedendo in particolare ai residenti di “limitare i loro movimenti”. La prefettura ha indicato in un comunicato stampa che un messaggio di allerta “è stato trasmesso sui telefoni cellulari della popolazione nella regione dell’Alto Reno”.