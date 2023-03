“Ripariamo coloro che mettono le chiacchiere nelle nostre ruote”: Fanny Jandrin e Thibaut Rowland premiano Golden Pigeons per i peggiori truffatori

Dopo la festa dei Magrittes, è il momento del bagno d’oro! Mercoledì sera, durante una straordinaria trasmissione in prima serata su La Une, Fanny Jandrin e Thibaut Rolland consegneranno i premi per il miglior… dei peggiori imbroglioni che hanno dovuto affrontare nello show. Non siamo piccioni Su La Une e VivaCite. “Identificheremo coloro che mettono la parola nelle nostre ruote, quei truffatori con false promesse o anche quei servizi post-vendita che non vanno bene. Con questo spettacolo, vogliamo dire agli spettatori e ai consumatori che siamo con loro.“spiega Fanny Jandren. Thibaut Roland, il suo assistente, ha indicato che sarebbe stato lì “diverse scale di intensitàNei truffatori coinvolti.

Come hanno reagito quando hanno saputo di aver vinto un premio?

FJ:Abbiamo cercato di fare quante più trasmissioni in diretta possibile durante lo spettacolo, ma non sono arrivati ​​molti ospiti. Poi siamo andati a dare loro personalmente un piccione d’oro.“

TR:Sapevamo che c’erano poche possibilità che tutti gli inviti venissero accettati. Era necessario trovare trucchi affinché tutti i piccioni d’oro raggiungessero la loro destinazione. Non c’è stato scontro. Siamo rimasti sorpresi dalla reazione di alcune persone. Alcuni stavano per mettere la tazza sul fornello! Era importante non confondere le cose e mettere tutti nello stesso paniere. Allo stesso tempo, ci sono esperti che vengono a dare consigli come, ad esempio, “Cosa distingue un bravo fabbro da uno cattivo?” Non volevamo suscitare inutili polemiche prendendo di mira le professioni.“

Qualche truffatore ti ha detto che ti tradirà?

FJ:No, ma se volessero, potrebbero! Se vogliono un diritto di replica, sono i benvenuti nel sito.“

TR:In On n’est pas des pigeons, le persone a volte ci dicono che ci metteranno un avvocato sulle spalle. E quando diciamo loro di venire sul set, stranamente, non rimane nessuno.“

Come hai scelto i truffatori?

TR:Alla radio abbiamo i biscotti. Ci siamo immersi negli archivi e, ad esempio, abbiamo identificato persone che non rispondono mai alle nostre chiamate ma che vengono citate troppo spesso. Per la linea ferroviaria più ritardata, abbiamo lavorato con uttleurs.be.“

L’anno scorso è stato un anno di “test”. Ti sei orientato, come speravi? Non siamo piccioni ?

TR:Abbiamo ereditato una formula che non era nostra. Abbiamo messo i piedi nei panni di Benjamin Marechal. Il nostro obiettivo era quello di arrivare all’inizio della stagione in un formato che fosse il nostro. Questo è quello che abbiamo fatto e lo abbiamo migliorato nel tempo. La rotazione non era di 180 gradi. Abbiamo aggiunto cose qua e là come altre testimonianze nella collezione o anche un avviso per il bagno. Abbiamo raggiunto un equilibrio in cui tutti si sentono bene con lo spettacolo.“

FJ:Ci piace e siamo orgogliosi del lavoro svolto. Tutto questo lavoro si fa sentire nelle masse. Nelle ultime settimane abbiamo raggiunto le messe che abbiamo raggiunto durante il periodo di confinamento. Abbiamo superato il 20% di quota di mercato.“

A volte fai affidamento sulle tue esperienze personali per trovare argomenti di discussione?

TR:Ci affidiamo principalmente alle esperienze degli spettatori. Sono abituati a rivolgersi ai piccioni quando hanno un problema. Quindi le informazioni ci arrivano naturalmente. Abbiamo anche notato che sempre più persone ci contattano solo per lanciare un avviso dopo aver riscontrato un problema che sanno di non poter risolvere comunque.“

Sei stato più attento alle frodi da quando ti sei unito alla squadra dei piccioni?

FJ:Mi interessa di più il prezzo al chilogrammo! Carlo (Scritto da Pascal, editore) Lo ripetiamo sempre quindi seguo il suo consiglio!“

TR:Da parte mia, mi interessa tutto ciò che è digitale. Ci sono molte persone che hanno perso i propri risparmi dopo aver fatto clic su un collegamento di un messaggio di testo. A volte basta poco per perdere migliaia di dollari. Ogni volta che mi trovo in questo tipo di situazione, tutte le luci lampeggiano.“

Cosa permette la radio e cosa non permette la tv rispetto a On n’est pas des pigeons?

TR:La radio consente velocità e consente più tempo. In TV non potevamo aspettare 15 minuti che qualcuno rispondesse al telefono. D’altra parte, il piccolo schermo ha un potere sorprendente in più. Ripenso al caso di Natalie, che aveva bisogno di un tipo specifico di veicolo per suo figlio con disabilità multiple. Sta aspettando questa macchina da un anno. Alla radio, Peugeot non ha risposto. Quando la questione è arrivata in TV, nel giro di due giorni, è stata risolta.“

Riesci a immaginare di vedere questa festa del piccione d’oro ogni anno?

FJ:Perché no ! Sfortunatamente, ci saranno sempre truffatori. Se lavoriamo a monte, potremmo essere in grado di affrontare il più grande di loro. Questa volta non l’abbiamo fatto perché non ci sentivamo abbastanza forti per affrontarli.“

TR:Non abbiamo preso di mira intenzionalmente alcuni dei grandi marchi perché sapevamo di non avere abbastanza materiale per attaccarli. Ma continuiamo a monitorare i casi.“

FJ:Quello che vogliamo anche è che non siano sempre i più piccoli a scoprirlo!“