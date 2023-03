“Non meno di 390.000€”: un agente immobiliare può gonfiare il prezzo di un immobile?

Jeffrey ha fatto un’offerta per una casa al prezzo indicato. Ha persino accettato di firmare il contratto di vendita sul posto. Ma pochi giorni dopo, l’agente immobiliare gli ha chiesto di fare una nuova offerta: “non inferiore a 390.000 euro., ovvero 12.000 € in più rispetto al prezzo indicato. Quindi Jeffrey si chiede: l’agente immobiliare ha il diritto di fare un’offerta per la vendita di una casa al miglior prezzo?

In realtà ci sono diversi principi di base. Innanzitutto, il prezzo pubblicato della casa è negoziabile, sia al rialzo che al ribasso. Il prezzo è un segnale, un invito a fare la tua offerta, e il venditore ha l’ultima parola. Ha il diritto di accettare l’offerta migliore anche se superiore all’importo.

Il secondo principio di base: l’agente immobiliare non può fare offerte. Le aste sono strettamente controllate e regolate solo da un notaio.

Può giocare una partita?

L’agente immobiliare dovrebbe dare a tutti una possibilità. Qui, l’agente può dire alle parti interessate:Sei multiplo, fai la tua migliore offertaInvece, chiedere di farlo da una cifra superiore all’annuncio, diventa problematico, l’agente sbaglia, perché si entra nella logica di una superiorità, gonfia i prezzi.

Allo stesso modo, le offerte mascherate sono illegali. Gli agenti immobiliari possono giocare a ping-pong tra gli acquirenti interessati: “Hanno messo molto, e tu?E viceversa Questo è proibito.