“Cerchiamo di stare insieme…”: Federico X di Danimarca, accusato di infedeltà, parla per la prima volta della sua famiglia

Una decina di giorni fa la sua vita è cambiata: l'erede al trono fino all'inizio del 2024, la regina Federico Margherita II, è disabile per problemi di salute. Fu una rivoluzione per lui, ma anche per sua moglie Mary e i loro quattro figli, di cui accettò di parlare nel libro degli eventi.

Un’opera in cui descrive per la prima volta il suo complesso rapporto con il padre, il principe Henrik: “Mio padre era molto paternalista e cercava di allevare i suoi due figli in quel modo“Spiega, prima di rivelare che è stato l’incontro con la moglie a sconvolgere quel tipo di principi”.Ho imparato molto dall'avere una moglie che ogni tanto mi ricorda che ovviamente non sempre ho ragione e non sempre mi credono, solo perché sono l'uomo di casa.“.

C'è da dire che la donna che divenne Queen Mary è nata in Australia, in una famiglia normale al 100%, e non ha esitato a cambiare mentalità in Danimarca, dove ora vive. E per la grande felicità del Re, insieme a lei, tutti uguali padre di quattro figli (Christian, 18 anni, Isabella, 16 anni, Vincent e Josephine, 13 anni): “Amo il matrimonio, mia moglie, i nostri figli e la fondazione che abbiamo creato per cercare di stare insieme e perseverare in questa vita“.