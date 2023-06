Ribellione del gruppo Wagner: la strana ultima resistenza di Yevgueni Prigojine

Sono stati reticenti, sostenendo Vladimir Putin in pubblico, ma più critici in privato: i membri dell’élite russa, che costituiscono un gruppo in grado di influenzare il capo del Cremlino attraverso le loro esigenze e il loro potere finanziario, si sono ritrovati, al tempo del governo di Yevgeny Prigogine, capriccio, sabato, davanti alle loro contraddizioni. Perché all’interno di questa élite, pochi hanno accolto con favore la guerra che Vladimir Putin ha condotto in Ucraina. Evgenij Prigogine lo sapeva sabato quando ha esortato i “patrioti” a scegliere da che parte stare tra l’esercito corrotto e la sua milizia populista di estrema destra, che secondo lui lavora per la Russia e la sua grandezza. Se molti degli aerei appartenenti a certi membri di questa élite lasciassero precipitosamente Mosca sabato, e una gran parte di loro si accontentasse di tacere senza l’appoggio del capo, non dimenticherebbero il destino che risparmierebbe loro il capo Wagner, è venuto a prenderlo. energia. Hanno, ovviamente, le sue lunghe diatribe nazionaliste contro coloro che vorrebbero saccheggiare la Russia a spese dei russi. Sabato, l’élite più in vista si è rapidamente schierata a favore di Vladimir Putin, che sembra vedere come il garante della stabilità politica ed economica che apprezzano. Preferisco un sistema stabile ma solido, piuttosto che un’instabilità che fa perdere loro il rublo e la forza. È anche probabile che dopo che i miliziani si sono scatenati contro Mosca, il presidente russo, che si dice riceva regolarmente messaggi di intercettazioni da membri dell’élite, inizi una caccia alle streghe.

Come si spiega la ribellione del gruppo wagneriano? “Il mostro ha superato certi limiti.”

Sabato sera, l’improvvisa fine dello spargimento di sangue di Yevgeny Prigozhin ha sollevato ancora più domande. Voleva davvero andare a Mosca per espellere Sergei Shoigu dal suo ministero? Dove ha pensato che stava per perdere la partita per mancanza di supporto. Vladimir Putin, che non negozia mai con i terroristi alle sue condizioni, non parla mai con i suoi oppositori, ha usato il presidente bielorusso come negoziatore. Forse Prigozhin non è stato così rumoroso perché ha mostrato alcuni video pubblicati sui social media ed è stato aperto alla trattativa. Così sabato sera è stato firmato uno strano contratto con il presidente russo. Evgueni Prigojine sfuggirà ai suoi procedimenti legali, ma sulla base di fatti gravi, sorprendentemente, verrà mandato in esilio… in Bielorussia. Molti commentatori domenica credevano che Vladimir Putin lo avesse pubblicamente definito un traditore e che la sua morte fosse solo una questione di tempo. I presunti traditori hanno sempre finito per essere uccisi in Russia.

La minaccia del colpo di stato della presa di Rostov e la grande fuga della milizia verso Mosca hanno evidenziato la forza del Gruppo Wagner. Quali potrebbero essere le conseguenze di questi disordini in Africa, Siria e, soprattutto, nel Donbass, dove sono coinvolti i miliziani? Gli americani hanno ammesso domenica che da diverse settimane si aspettavano che il leader Wagner si rivoltasse contro i militari, mentre si preoccupavano delle conseguenze di un tale gruppo che prendesse il potere in Russia. Il clamore di Prigozhin ha anche evidenziato la debolezza dello Stato russo, che sembrava incapace di impedire ai miliziani di salire al potere a Mosca, mentre molti dei soldati di Rostov sembravano sostenere il capo della milizia. Le voci fedeli al presidente russo stanno ora lottando per nascondere i loro sospetti, come il famoso pubblicista Vladimir Soloviev. “È un duro colpo per l’autorità del Paese e per l’autorità del presidente… quindi è un brutto sintomo”, ha detto.

Mentre Vladimir Putin deve ora governare il suo Paese con una minaccia interna sempre più potente, una voce insistente domenica ha annunciato la stessa cosa, nonostante gli annunci del Cremlino, di un imminente cambio ai vertici del ministero della Difesa: due fedelissimi di Evgenij Prigogine sono stati avvicinati . Il famoso generale Surovikin, che sabato aveva invitato la milizia a calmarsi, l’ex guardia del corpo di Vladimir Putin, il governatore della regione di Tula e amico intimo di Prigogne Alexei Dyumin.